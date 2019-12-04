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İran Dışişleri Bakanı Zarif istifa iddialarını reddetti

DÜNYA HABERLERİ  | 04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bakanlıktan istifa ettiği iddialarını reddetti, bakanlar kurulu toplantısında “Şu anda sizin yanınızdayım.

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif bakanlıktan istifa ettiği iddialarını reddetti, bakanlar kurulu toplantısında “Şu anda sizin yanınızdayım. İstifa etseydim şu an burada olmazdım” dedi.

İran Mehr Haber Ajansı’nın verdiği habere göre, Umman Dışişleri Bakanı Yusuf Bin Alevi’nin İran ziyaretini de değerlendiren Zarif, “Bu görüşmede bölgesel meselelerin yanı sıra 'Hürmüz Barış Girişimi' planı ile ikili ilişkileri ele aldık" ifadelerinde bulundu. Zarif ilaveten, önümüzdeki Cuma günü de Umman ortak komisyonu başkanının üst düzey bir heyetin eşliğinde İran’ı ziyaret edeceğini söyledi.

Zarif'in, bazı web sitelerinde istifasına dair haberlerin yer alması üzerine bu açıklamayı yaptığı bilirtildi.

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