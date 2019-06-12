İran Dışişleri Bakanı Zarif Japon mevkidaşıyla görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Japon mevkidaşı Kono Taro ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Zarif ve Kono, Basra Körfezi'ndeki gerginliğin düşürülmesi ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun temaslarını değerlendirdi.

ABD'nin İran halkına karşı ekonomik savaş başlattığını söyleyen Zarif, "Bu ağır şartlarda halkımızın refahı ve asayişi için alternatif yollar bulduk. Petrole bağımlı kalmayacak şekilde bütçe ve mali politikaları yeniden gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Japonya Dışişleri Bakanı Kono da Başbakan Abe'nin İran ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirerek, bölgede gerginliğin düşürülmesinin herkesin çıkarına olduğunu vurguladı.

Gerginliğin artmasından herkesin zarar göreceğini belirten Kono, Japonya'nın gerginliğin düşürülmesiyle sonuçlanacak her adımı atmaya hazır olduğunu kaydetti.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo, bugün başlayan Tahran ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle endişeli olduğunu belirterek, "Japonya, bölgede barış ve istikrarın sağlanabilmesi için üstlenebileceği kadar rol almak istiyor." demişti.

