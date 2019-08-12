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İran Dışişleri Bakanı Zarif Körfez Gerginliği Konusunda Amerika'yı Suçladı

12.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika’yı, Körfez bölgesini parlamaya hazır bir kibrit kutusuna çevirmekle suçladı

İran Dışişleri Bakanı Zarif Körfez Gerginliği Konusunda Amerika'yı Suçladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Amerika’yı, Körfez bölgesini parlamaya hazır bir kibrit kutusuna çevirmekle suçladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Katar’ın El Cezire televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Zarif, Körfez bölgesinde yabancı deniz kuvvetlerinin varlığı arttıkça bu suların güvenliğinin daha da azalacağını söyledi.

Zarif, “Bölge patlamaya hazır bir bomba haline geliyor çünkü Amerika ve müttefikleri silahlarıyla oraya geliyorlar” diye konuştu.

Amerika’yla İran arasındaki tansiyon Amerika’nın İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokmasıyla yükselmişti.

Son dönemde de Hürmüz Boğazı’ndaki petrol tankerlerinin geçiş güvenliği İran’la batılı ülkeler arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden oluyor.

İran Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz ve bir Irak petrol tankerine el koydu. Amerika bölgedeki tankerlerin güvenliğinin sağlanması için bir deniz gücü oluşturulması niyetinde olduğunu dile getiriyor.

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