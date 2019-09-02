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Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair bir müzakere yapmayacaklarını söyleyerek, bunun mümkün olmadığını belirtti.

Zarif: Pandora’nın kutusunu kimse açmasın

Zarif, “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın” uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Zarif, İran’ın nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair herhangi bir müzakereye karşı olduğunu vurgulayarak, “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın” uyarısında bulundu.

Zarif anlaşmanın güncellenmesine dair müzakerenin nükleer anlaşmaya aykırı olacağını söyleyerek, “İran ve Rusya nükleer müzakerelerin ilk etabında bulundular. Pandora’nın kutusunu açıp tekrar kapatmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Rusya’ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini açıklamıştı. Zarif, bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Suriye konusu ve Türkiye’de yapılacak olan Astana Zirvesinin ele alınacağını belirtmişti.

KAYNAK: DHA

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