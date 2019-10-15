HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Petrol tankerimize yönelik saldırının arkasında devlet var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran’a ait Sabiti adlı petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyerek saldırının bir veya birkaç devlet tarafından yapıldığını belirtti.İran’ın Sabiti adlı petrol tankerine yönelik Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, saldırının bir veya birkaç devlet tarafından düzenlendiğini kaydederek, “Elbette saldırıya ilişkin incelemelerimiz devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran’a ait Sabiti adlı petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini söyleyerek saldırının bir veya birkaç devlet tarafından yapıldığını belirtti.
İran’ın Sabiti adlı petrol tankerine yönelik Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, saldırının bir veya birkaç devlet tarafından düzenlendiğini kaydederek, “Elbette saldırıya ilişkin incelemelerimiz devam ediyor. Saldırıya ilişkin kesin sonuç elde etmeden hiçbir ülkeyi suçlamıyoruz” dedi. Zarif petrol tankerine yönelik saldırının karmaşık bir durum olduğunu da ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dünkü konuşmasında petrol tankerine yönelik saldırının arkasında bir devletin olduğunu söylemiş ve saldırıya ilişkin devam eden incelemenin ardından kesin cevap vereceklerini belirtmişti.
İran bayraklı Sabiti adlı petrol tankeri, Suudi Arabistan’ın Cidde Limanı’na 60 mil uzaklıkta saldırıya uğramıştı. İran Ulusal Petrol Şirketi, saldırının iki ayrı füzeyle gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

PARTNER 4 kız babası interneti salladı 4 kız babası interneti salladı
Akşener: Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı’nın pınarıdırAkşener: Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı’nın pınarıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan başkanlığında toplanmışlardı! Büyükşehirler 'WhatsApp' grubu kuruldu

İlk karar hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine bir tepki de AK Parti'den

Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı sözlerine AK Parti'den tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.