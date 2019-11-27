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İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 10:23 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif Taliban heyetiyle görüştü

İSTANBUL (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, başkent Tahran'da Taliban Siyasi Ofis Temsilcisi Molla Abdulgani Berader başkanlığındaki heyetle bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Zarif, İran'ın "Afganistan hükümeti ve ülkedeki tüm etkili siyasi grupların katılımıyla Afganlar arasında diyaloğun oluşumuna ve güçlendirilmesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu" belirtti.

"İran'ın Afganistan'daki barış sürecine katkı sağlamak için sürdürdüğü çabalar kapsamında" Tahran'ı ziyaret ettiği belirtilen Taliban heyetini kabul eden Zarif, ülkesinin Afganistan'la ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Öte yandan görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bilgi veren Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, "Taraflar bu görüşmede, Afganistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmeyi ve mevcut gelişmeleri detaylı şekilde aldı." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 8 Eylül'de Taliban ile sürdürdüğü barış görüşmelerini durdurmasının ardından Taliban heyeti ikinci kez İran'ı ziyaret ediyor. Taliban heyeti, barış görüşmelerinin durdurulmasının ardından 14 Eylül'de Moskova'yı, 17 Eylül'de de Tahran'ı ziyaret etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Taliban Zarif

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