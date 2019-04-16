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İran Dışişleri Bakanı Zarif, Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2019 10:15 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, yarın çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geleceği duyuruldu.

ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, yarın çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geleceği duyuruldu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Zarif’in, 17 Nisan Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği belirtilerek, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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