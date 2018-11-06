İran Dışişleri Bakanı Zarif: Yaptırımlar saçma

Ayrıca yaptırım listesinde altı sene önce kapanan bir banka olduğu ortaya çıktı.ABD'nin Pazartesi günü İran'a karşı devreye soktuğu yeni yaptırımlara İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif YouTube üzerinden yaptığı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Yaptırımları "saçma, yasa dışı ve temelde kusurlu" olarak nitelendiren Dışişleri Bakanı, İngilizce ve Farsça yayınlanan mesajında "ABD yönetimi, İran'a karşı zalim yaptırımlar uygulayarak ulusumuza büyük bir acı getireceğine ve teslim olacağımıza inanıyor gibi görünüyor" ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Zarif, "Amerika'nın 40 yıldır süren düşmanlığının yarattığı zorluklara sadece kendi kaynaklarımızla direndik ve bugün tüm dünyadaki ortaklarımız bu ayrım gözetmeyen saldırıdan halkımızın en az şekilde etkilenmesi için çabalayacak" diye konuştu.

Zarif'in açıklamasının Farsça versiyonunda ise ABD'nin bu eyleminden pişman olacağı ve yaptırımların halkı bölmeyi ve yönetimden ayırma hedefi taşıdığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı, ABD'nin Suudi Arabistan ve İsrail'e verdiği kayıtsız şartsız desteği de eleştirdi ve bu durumun Washington'ı körleştirdiğini ileri sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın seleflerinin de İran'a karşı benzer politikalar uygulamaya çalıştığına dikkat çeken Zarif, görevde kaldıkları sürede deneyim kazandıkça "İran gerçeğini" kabul edip buna saygı duymaya başladıklarını dile getirdi.