İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Şam temasları

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin Başbakanı İmad Hamis ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Zarif, Hamis ve Muallim'le ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Kuzey Afrika'daki olaylarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, Muallim ile görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Sabah saatlerinde Şam'a ulaşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'le de bir görüşme yapmıştı.

Zarif'in Şam'daki temaslarının ardından Ankara'ya geçeceği belirtildi.

