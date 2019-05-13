İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkmenistan temasları

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zarif ile Berdimuhamedov, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, daha sonra Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile bir araya geldi. Zarif- Meredov görüşmesinde ise Afganistan'daki gelişmeler, demir yolu taşımacılığı ve transit geçişler, enerji ve elektrik alanındaki iş birliği, iki ülkede tutuklu bulunan İran ve Türkmenistan vatandaşlarının durumu, Hazar Denizi konusu ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un İran'a gerçekleştireceği ziyaret ele alındı.

Görüşmede Meredov, Zarif'in Türkmenistan ziyaretinin önemine işaret ederek, İran ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik siyasi iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Zarif de Türkmenistan ile İran'ın birçok ortak paydası bulunduğunu ve iki ülke ilişkilerinin daha fazla gelişmesi için hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, beraberindeki heyetle dün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitmişti.

