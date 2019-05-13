HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkmenistan temasları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Zarif, Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zarif ile Berdimuhamedov, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası öneme sahip konularda görüş alışverişinde bulundu.

Zarif, daha sonra Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile bir araya geldi. Zarif- Meredov görüşmesinde ise Afganistan'daki gelişmeler, demir yolu taşımacılığı ve transit geçişler, enerji ve elektrik alanındaki iş birliği, iki ülkede tutuklu bulunan İran ve Türkmenistan vatandaşlarının durumu, Hazar Denizi konusu ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un İran'a gerçekleştireceği ziyaret ele alındı.

Görüşmede Meredov, Zarif'in Türkmenistan ziyaretinin önemine işaret ederek, İran ile tüm alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik siyasi iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Zarif de Türkmenistan ile İran'ın birçok ortak paydası bulunduğunu ve iki ülke ilişkilerinin daha fazla gelişmesi için hazır olduklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, beraberindeki heyetle dün Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a gitmişti.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Bursa’ya yeni bir özel üniversite geliyorBursa’ya yeni bir özel üniversite geliyor
“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor“Denizkurdu-2019” tatbikatı başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Türkmenistan

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu'dan İstanbul açıklaması!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

Kritik açıklama: İki ülke de zarar görecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Bakanlıktan kangal ve akbaşların genlerine özel koruma

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Çiftlik Bank davası devam ediyor

Adana'da 'pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.