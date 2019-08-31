HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’li mevkidaşı Pompeo’ya mesaj: “Boş konuşmayı bırakın”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2019 22:18 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirterek, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’a ithafen, “Boş konuşmayı bırakın” dedi.İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabı üzerinden, ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirten bir mesaj yayınladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirterek, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo’a ithafen, “Boş konuşmayı bırakın” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif sosyal medya hesabı üzerinden, ABD’nin her konuda kendilerini engellemeye çalışmasının boşa olduğunu belirten bir mesaj yayınladı. Mesajının sonuna ABD Dışişleri Bakanı’nın hesabını etiketleyen Zarif, “ABD savunma araçlarımızı engelledi. Biz füze inşa ettik, ABD söylenmeye başladı. ABD bize nükleer yakıt konusunda engel koydu. Biz yaptık, ABD söylendi. Şimdi ise korsanlık ve tehdit ile İran’ın, alıcılarına petrol satmasının önüne geçmek istiyor. Boş konuşmaya son verin Bakan Pompeo, biz tüm alıcılara petrol satacağız” ifadelerini kullandı.

Görenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptıGörenler hayran kaldı! Emekli maaşıyla yaptı
Destici: İdamın mutlaka geri getirilmesi lazımDestici: İdamın mutlaka geri getirilmesi lazım
Turhan Çömez, 12 yıl sonra baba ocağındaTurhan Çömez, 12 yıl sonra baba ocağında

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

Kan davası dehşetinde flaş gelişme

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

İstanbul'da kadın cinayeti! Boynundan ve sırtından bıçaklandı

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Düğün günü damat hapishaneye gelin hastaneye gitti

Seksenler için 10 kilo verdi

Seksenler için 10 kilo verdi

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

Ve G.Saray, Radamel Falcao'yu açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

İmamoğlu, HDP'li Türk ve Mızraklı ile görüştü

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

Ekrem İmamoğlu'ndan Diyarbakır'da 'kayyum' mesajı

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

30 Ağustos Resepsiyonu'nda dikkat çeken kareler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristleri hallaç pamuğu gibi atıyoruz

Erdoğan: Hallaç pamuğu gibi atıyoruz

İmamoğlu, İBB'den çıkarılan personelle görüştü

İmamoğlu, işten çıkarılanlarla görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.