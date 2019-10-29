HABER

İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’ye uyarı: ”Savaş kimsenin yararına olmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.10.2019 20:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Körfez ülkelerini yeniden Hürmüz Barış Planı’na davet ederek ABD’ye uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Körfez ülkelerini yeniden Hürmüz Barış Planı’na davet ederek ABD’ye uyarıda bulundu. Zarif, ”Savaş kimsenin yararına olmayacak. Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran’a dayatamaz.” dedi.

El Cezire televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Körfez ülkelerine seslenerek, ”Körfez ülkelerini güven ortamını sağlamak için Hürmüz Barış Planı’na davet ediyorum.” çağrısında bulundu. ABD’yi olası bir savaşa karşı uyaran İran Dışişleri Bakanı Zarif, savaşın kimseye bir faydasının olmayacağını söyleyerek, ”Donald Trump tek taraflı bir anlaşmayı İran’a dayatamaz.” diye konuştu. ABD ve 4+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmayı hatırlatan Zarif, İran’ın nükleer çalışmaları ile alakalı her anlaşmanın tüm tarafların yararına olması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Uluslararası Münih Güvenlik Konferansına katılmak için Katar’ın başkenti Doha’da bulunuyor.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyorCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin eski ve mevcut il başkanlarıyla buluşuyor

En Çok Okunan Haberler

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Selin Ciğerci'nin düğününde ortalık karıştı!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Muharrem İnce, CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

CHP yönetimine ateş püskürdü! 'Bedelini ağır ödeyecekler'

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

MHP Lideri Bahçeli’den 29 Ekim mesajı

MHP Lideri Bahçeli’den 29 Ekim mesajı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

HDP’li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma

HDP’li 2 vekile Erdoğan’a hakaretten soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.