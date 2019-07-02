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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Avrupa’ya mesaj

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2019 23:40 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı olacağını söyledi.AB ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri halinde İran’ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın nükleer anlaşmada AB ülkelerinin alacağı tutuma benzer davranacağını belirtti.İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB ülkelerine işaret ederek, “Üç AB ülkesi ekonomide verdikleri taahhütleri tam anlamıyla yerine getirdikleri zaman İran’da nükleer anlaşmaya bağlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Zarif Tahran yönetiminin nükleer anlaşmada AB ülkelerine benzer politika izleyeceğini vurgulayarak, “İran’da tıpkı AB ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalacak.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Tahran yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı olacağını söyledi.
AB ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamında verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri halinde İran’ın da nükleer anlaşmaya tam bağlı kalacağını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın nükleer anlaşmada AB ülkelerinin alacağı tutuma benzer davranacağını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Zarif Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB ülkelerine işaret ederek, “Üç AB ülkesi ekonomide verdikleri taahhütleri tam anlamıyla yerine getirdikleri zaman İran’da nükleer anlaşmaya bağlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif Tahran yönetiminin nükleer anlaşmada AB ülkelerine benzer politika izleyeceğini vurgulayarak, “İran’da tıpkı AB ülkeleri gibi nükleer anlaşmaya bağlı kalacak. Bu yeterince insaflı bir karar” ifadelerini kullandı.

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