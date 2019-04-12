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İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten BM’ye Devrim Muhafızları mektubu

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 11:11 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alan kararına tepki olarak BM Genel Sekreterliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) birer mektup gönderdi.İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) mektup göndererek, ABD’nin Devrim Muhafızları hakkında aldığı karara tepki gösterdi.ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alan kararının hukuksuz olduğuna işaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif gönderdiği mektupta kararı tehlikeli ve gayrimeşru nitelendirerek,"İran İslam Cumhuriyeti bu kışkırtıcı eylemi kendisine yönelik düşmanca bir tavır olarak algılamaktadır.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alan kararına tepki olarak BM Genel Sekreterliğine ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) birer mektup gönderdi.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’na (BMGK) mektup göndererek, ABD’nin Devrim Muhafızları hakkında aldığı karara tepki gösterdi.
ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alan kararının hukuksuz olduğuna işaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif gönderdiği mektupta kararı tehlikeli ve gayrimeşru nitelendirerek,"İran İslam Cumhuriyeti bu kışkırtıcı eylemi kendisine yönelik düşmanca bir tavır olarak algılamaktadır. Ayrıca alınan karar bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit etmektedir” ifadelerine yer verdi.
Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine alan ABD’nin bu aldığı karar ile çatışma ve gerilimin kontrol edilemez bir seviyeye çıkacağına işaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Washington yönetimi ve bölgedeki işbirlikçi ülkeler Devrim Muhafızları’na yönelik macera arayışlarının sonuçlarından sorumludurlar” ifadesini kullandı.
BM Genel Sekreterine hitaben yazılan mektupta İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin Devrim Muhafızları hakkında aldığı karara misilleme olarak ABD Merkez Kuvvetleri’nin (CENTCOM) terör örgütü listesine alındığını belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK’tan söz konusu mektubun BM Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi belgesi olarak yayınlamasını istedi.

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