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İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Kuveyt'te bölgesel iş birliği çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: - "Biz ve siz bölgede kalanlarız ve yabancılar ise gidecek olanlardır" - Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah: - Biz her zaman diyalog ve iş birliğine hazırız. İş birliğini bölgenin menfaati, emniyeti ve istikrarı için gerekli görüyoruz"

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Basra Körfezi ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili bölge ülkelerine iş birliği çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zarif, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Kuveyt'te mevkidaşı Şeyh Sabah Halid Al Hamad Al Sabah ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bir araya geldi.

İran ve Kuveyt dışişleri bakanlarının görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye, Yemen gibi bölgesel krizleri ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Zarif, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ile görüşmesinde, iki ülke ilişkilerini "dostane" şeklinde niteleyerek ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bölgedeki mevcut ve gelecekteki muhtemel gelişmelere karşı bölge ülkelerinin iş birliği içinde kalmaları gerektiğini belirten Zarif, "Biz ve siz bu bölgede kalanlarız ve yabancılar ise gidecek olanlardır." dedi.

- Kuveyt Emiri hastalığı gerekçesiyle Zarif'le görüşmedi

Zarif, hastalığı nedeniyle kendisiyle görüşemeyen Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir el-Sabah için şifa dileğinde bulundu.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah ise ülkesi için bölge çıkarlarının her şeyden önemli olduğunu ifade etti.

Sabah, "Biz her zaman diyalog ve iş birliğine hazırız. İş birliğini bölgenin menfaati, emniyeti ve istikrarı için gerekli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere dün Kuveyt'e gitmişti.

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