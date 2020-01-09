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  4. İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten telefon diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:44 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zarif'in Kanada Dışişleri Bakanı Freeland ile Ukrayna'ya ait yolcu uçağının düşmesi ve diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Zarif'in Danimarka, Katar, İsveç ve Finlandiya dışişleri bakanlarıyla da gündemdeki konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Zarif

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