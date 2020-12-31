HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye Suçlama

İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye Suçlama

31.12.2020 18:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye Suçlama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi kendilerine saldırmak için bahane üretmeye çalışmakla suçladı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi kendilerine saldırmak için bahane üretmeye çalışmakla suçladı. Zarif, savaş arayışında olmadıklarını ancak İran halkını koruyacaklarını söyledi.

Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve yandaşları ABD’deki Corona virüsü salgınıyla mücadele etmek yerine, B52’leri uçurmak ve donanmalarını bölgemize göndermek için milyarlarca dolar harcıyor. Irak’tan alınan istihbarat, savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor’’ dedi.

Mesajında Trump’ın Twitter hesabını da etiketleyen Zarif, ‘’İran savaş arayışı içinde değil; fakat halkını, güvenliğini ve hayati menfaatini açıkça ve doğrudan koruyacaktır” ifadesini kullandı.

Washington-Tahran hattında gerilimi daha da yükseltebilecek bu açıklama, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürüldüğü ABD’nin drone saldırısının yıldönümü yaklaşırken geldi.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, 154 adet Tomahawk füzesi taşıyan ABD’ye ait nükleer bir denizaltı 21 Aralık günü Hürmüz Boğazı’ndan geçmiş; bu durum İran’a yönelik bir gövde gösterisi olarak değerlendirilmişti.

ABD’nin uçak gemisi USS Nimitz Kasım ayı sonundan bu yana Körfez’de devriye geziyor. Son olarak ABD’ye ait iki adet B-52 bombardıman uçağı bölgede uçmuş ve bu da İran’a yönelik bir güç gösterisi olarak nitelenmişti.

Başkan Trump 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Irak’taki ABD askeri ya da diplomatik personeline yönelik olası bir saldırıya karşı İran’ı uyarmıştı. Trump’ın uyarısı, Bağdat’ta sıkı korunan Yeşil Bölge’de 20 Aralık günü düzenlenen ve ABD Büyükelçiliği yerleşkesinin yanı sıra uluslararası bölgedeki yerleşim yerlerinde hafif hasara yol açan roket saldırısının ardından gelmişti.

Trump, “Bağdat’taki Büyükelçiliğimiz Pazar günü roketli saldırının hedefi oldu. Üç roket hedefine ulaşamadı. Tahmin edin, roketler neredendi: İRAN. Irak’taki Amerikalılar’a yönelik başka saldırılar olabileceği konuşuluyor. İran’a dostane bir tavsiye: Bir Amerikalı ölürse, İran’ı sorumlu tutarım. İyi düşünün” mesajını paylaşmıştı.

Saldırı sonrası ABD ulusal güvenlik yetkilileri Irak’taki Amerikan çıkarlarına yönelik olası bir saldırıyı caydırmak amacıyla Başkan Trump’a sunulmak üzere bir dizi öneri hazırlamak amacıyla biraraya gelmişti.

ABD’li yetkililer uzun bir süredir, İran’ın ya da onun desteklediği Iraklı milislerin misilleme yapabileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi Çağla Şıkel'in 'aşı' isyanı! O yorumlara tepki gösterdi
Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdiErmenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi
TOGG CEO'su açıklama yaptı! İşte fabrikanın son durumuTOGG CEO'su açıklama yaptı! İşte fabrikanın son durumu

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi

Ermenistan’da Türk ürünleri tedariğine ilişkin yasak yürürlüğe girdi

Trump'ın kampanya ekibi iptal için mahkemeye başvurdu!

Trump'ın kampanya ekibi iptal için mahkemeye başvurdu!

Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Koronanın kaynağı araştırılıyor: O mağaralar mercek altında

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Survivor Ceyhun'a imparatorluk madalyası!

Bir ülke daha yeni yıla girdi!

Geri sayım başladı: Bir ülke daha yeni yıla girdi!

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Koronavirüs hariç 2020’yi yüzyılın en kötü yılı yapan felaketler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.