İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye Suçlama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi kendilerine saldırmak için bahane üretmeye çalışmakla suçladı. Zarif, savaş arayışında olmadıklarını ancak İran halkını koruyacaklarını söyledi.

Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve yandaşları ABD’deki Corona virüsü salgınıyla mücadele etmek yerine, B52’leri uçurmak ve donanmalarını bölgemize göndermek için milyarlarca dolar harcıyor. Irak’tan alınan istihbarat, savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor’’ dedi.

Mesajında Trump’ın Twitter hesabını da etiketleyen Zarif, ‘’İran savaş arayışı içinde değil; fakat halkını, güvenliğini ve hayati menfaatini açıkça ve doğrudan koruyacaktır” ifadesini kullandı.

Washington-Tahran hattında gerilimi daha da yükseltebilecek bu açıklama, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürüldüğü ABD’nin drone saldırısının yıldönümü yaklaşırken geldi.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, 154 adet Tomahawk füzesi taşıyan ABD’ye ait nükleer bir denizaltı 21 Aralık günü Hürmüz Boğazı’ndan geçmiş; bu durum İran’a yönelik bir gövde gösterisi olarak değerlendirilmişti.