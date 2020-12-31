İran Dışişleri Bakanı’ndan ABD’ye Suçlama

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD’yi kendilerine saldırmak için bahane üretmeye çalışmakla suçladı. Zarif, savaş arayışında olmadıklarını ancak İran halkını koruyacaklarını söyledi.
Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Trump ve yandaşları ABD’deki Corona virüsü salgınıyla mücadele etmek yerine, B52’leri uçurmak ve donanmalarını bölgemize göndermek için milyarlarca dolar harcıyor. Irak’tan alınan istihbarat, savaş için bahane uydurma hazırlığı içinde olduklarını gösteriyor’’ dedi.
Mesajında Trump’ın Twitter hesabını da etiketleyen Zarif, ‘’İran savaş arayışı içinde değil; fakat halkını, güvenliğini ve hayati menfaatini açıkça ve doğrudan koruyacaktır” ifadesini kullandı.
Washington-Tahran hattında gerilimi daha da yükseltebilecek bu açıklama, İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Bağdat Havaalanı yakınlarında öldürüldüğü ABD’nin drone saldırısının yıldönümü yaklaşırken geldi.
Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin yıldönümü yaklaşırken, 154 adet Tomahawk füzesi taşıyan ABD’ye ait nükleer bir denizaltı 21 Aralık günü Hürmüz Boğazı’ndan geçmiş; bu durum İran’a yönelik bir gövde gösterisi olarak değerlendirilmişti.
ABD’nin uçak gemisi USS Nimitz Kasım ayı sonundan bu yana Körfez’de devriye geziyor. Son olarak ABD’ye ait iki adet B-52 bombardıman uçağı bölgede uçmuş ve bu da İran’a yönelik bir güç gösterisi olarak nitelenmişti.
Başkan Trump 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Irak’taki ABD askeri ya da diplomatik personeline yönelik olası bir saldırıya karşı İran’ı uyarmıştı. Trump’ın uyarısı, Bağdat’ta sıkı korunan Yeşil Bölge’de 20 Aralık günü düzenlenen ve ABD Büyükelçiliği yerleşkesinin yanı sıra uluslararası bölgedeki yerleşim yerlerinde hafif hasara yol açan roket saldırısının ardından gelmişti.
Trump, “Bağdat’taki Büyükelçiliğimiz Pazar günü roketli saldırının hedefi oldu. Üç roket hedefine ulaşamadı. Tahmin edin, roketler neredendi: İRAN. Irak’taki Amerikalılar’a yönelik başka saldırılar olabileceği konuşuluyor. İran’a dostane bir tavsiye: Bir Amerikalı ölürse, İran’ı sorumlu tutarım. İyi düşünün” mesajını paylaşmıştı.
Saldırı sonrası ABD ulusal güvenlik yetkilileri Irak’taki Amerikan çıkarlarına yönelik olası bir saldırıyı caydırmak amacıyla Başkan Trump’a sunulmak üzere bir dizi öneri hazırlamak amacıyla biraraya gelmişti.
ABD’li yetkililer uzun bir süredir, İran’ın ya da onun desteklediği Iraklı milislerin misilleme yapabileceğini söylüyor.