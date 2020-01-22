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  4. İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı'ndan Avrupa'ya nükleer anlaşma eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşma konusunda ABD Başkanı Donald Trump karşısında geri adım atan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, buna rağmen yeni gümrük vergileriyle tehdit edilmekten kurtulamadıkları yorumunda bulundu.

Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Washington Post gazetesindeki "Trump, Davos'ta AB ülkelerini yeni gümrük vergileriyle tehdit ediyor" başlıklı haberi alıntıladı.

"Avrupa, şerefini satarak da Trump'ın iştahının önünü alamadı." eleştirisinde bulunan Zarif, nükleer anlaşmada kalmaya devam eden İngiltere, Fransa ve Almanya'yı Trump'ın yeni gümrük tarifelerinden sakınmaları konusunda uyardığını belirtti.

Zarif, "Bu işin (yeni gümrük tarifelerinin) Trump'ın iştahını daha da artıracağını söyledim. AB ülkeleri, şereflerini satmalarına ve ahlaki ilkelerini kaybetmelerine rağmen tarifelerle ilgili yeni bir tehditle karşı karşıya kaldılar. AB ülkeleri, egemenliklerini korumak için daha iyi bir yol izleyebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin 16 Ocak'ta Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik BM yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokmamaları halinde, Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25'lik gümrük tarifesi uygulayacağını bildirmişti.

- Nükleer anlaşma

İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya (P5+1) arasında 2015'te, Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan Tahran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Tahran yönetimi, yaptırımların kalkması ve menfaatlerinin temin edilmesi halinde yeniden anlaşmaya dönmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

"E3" olarak bilinen İngiltere, Almanya ve Fransa'nın dışişleri bakanlarının 14 Ocak'ta yayımladığı ortak açıklamada, "İran'ın eylemleri göz önüne alındığında, KOEP kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmediği yönündeki endişelerimizi kayda geçirmek ve bu konuyu paragraf 36'da belirtilen İhtilaf Çözüm Mekanizması altındaki Ortak Komisyona taşımaktan başka seçeneğimiz kalmadı." denilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere, Fransa ve Almanya'yı nükleer anlaşmadaki vaatlerini yerine getirmemekle suçlayarak, "İran, bu 3 ülkenin yapıcı olmayan adımlarına karşı sert ve kararlı bir yanıt verecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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İRAN Zarif

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