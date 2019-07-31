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İran Dışişleri Bakanı'ndan Pompeo'ya Yanıt

31.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

İran, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’a gitmek isterim” ifadesini “iki yüzlü bir jest” olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanı'ndan Pompeo'ya Yanıt

İran, Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun “İran’a gitmek isterim” ifadesini “iki yüzlü bir jest” olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada Pompeo’nun sözleriyle ilgili olarak “İran’a gelmenize gerek yok” dedi ve Pompeo’ya Amerika gitmek isteyen İranlı gazetecilere vize vermesi ve onlarla röportaj yapmasını önerdi. Zarif gazetecilerin vize başvurularının reddedilmesine atıfta bulundu.

Pompeo da son olarak Pazartesi günü Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Zarif’in özgürce konuşabileceği Amerika’ya gelmesinden korkmuyoruz. Peki Hamaney rejimi o kadar kötü mü kendisi benim aynı şeyi Tahran’da yapmama izin veremez mi?” ifadelerini kullanmıştı. Pompeo İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e atıfta bulunarak “Ya insanlar sansürsüz gerçekleri duyarsa” dedi.

İran ve Amerika arasında, Amerika’nın nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan tansiyon, insansız hava araçlarının düşürülmesi ve Amerika’nın bölgede askeri varlığını arttırmasıyla son dönemde yükselmiş durumda.

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