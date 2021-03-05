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İran Dışişleri Bakanı'ndan "Yapıcı" Plan Teklifi

05.03.2021 22:47 | Son Güncelleme:
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İran Dışişleri Bakanı'ndan "Yapıcı" Plan Teklifi

Bakan Zarif, kısa süre içinde yapıcı somut eylem planlarını uygun diplomatik kanallar aracılığıyla sunacağını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Cuma günü yaptığı açıklamada, İran'ın kısa süre içinde "yapıcı" bir eylem planı sunacağını açıkladı. Bu açıklama öncesinde Avrupalı kaynaklar, Tahran'ın nükleer programı konusunda gayriresmi görüşmelere başlamak amacıyla olumlu işaretler verdiğini bildirmişti.

Zarif, Twitter mesajında, "İran'ın Dışişleri Bakanı ve nükleer başmüzakerecisi olarak kısa süre içinde yapıcı somut eylem planımızı- uygun diplomatik kanallar aracılığıyla- sunacağım" ifadelerini kullandı.

Fransız bir diplomat ve bir diğer Avrupalı kaynak, Perşembe günü, Avrupalı güçlerin İran'ı Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi bünyesinde kınama planını askıya alması sonrasında İran'ın son günlerde gayriresmi görüşmelere başlama konusunda cesaret verici işaretler gönderdiğini söylemişti.

İran şimdiye kadar, dünya güçleri ve ABD arasında 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma amacıyla Avrupa Birliği himayesinde toplanmayı reddetti.

İran'ın nükleer politikasında son sözü Cumhurbaşkanı ya da hükümet değil, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney söylüyor.

Tahran ve Washington, eski Başkan Donald Trump'ın Amerika'yı 2018'de geri çektiği nükleer anlaşmayı kurtarmak için önce birbirinin ilk adımı atmasını bekliyor.

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