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  4. İran Dışişleri Bakanlığı: “Dışişleri Bakanı Zarif Davos zirvesine katılmayacak”

İran Dışişleri Bakanlığı: “Dışişleri Bakanı Zarif Davos zirvesine katılmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi İsviçre’de düzenlenecek Davos zirvesine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in katılmayacağını söyledi.Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi İsviçre’de düzenlenecek Davos zirvesine İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in katılmayacağını söyledi.
Haftalık basın toplantısında konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Musevi, İran Dışişleri Bakanı Zarif’in Davos’ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu’na (WEF) katılmak için İsviçre’ye gitmeyi planladığını ancak resmi davet gelmesine rağmen Davos yetkililerinin öngörülen programda değişikliğe gitmeleri nedeniyle İran Dışişleri Bakanının Davos programını iptal ettiğini söyledi.
İran’ın diplomatik temaslarını sürdürdüğüne işaret eden Musevi, İran Çevre ve Şehircilik Bakanının Ukrayna’yı ziyaret edeceğini ve İran makamlarının mesajını ulaştıracağını belirtti. Arnavutluk’un bazı İranlı diplomatları ülkesinden çıkartmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Musevi, Arnavutluk’u aldığı karar nedeniyle kınadıklarını belirterek, “Arnavutluk hiçbir delil ve gerekçe olmadan İranlı diplomatları ülkesinden çıkartma kararı aldı” dedi.
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin İran dosyasını Birleşmiş Milletlere taşıma ihtimaline ilişkin konuşan Musevi, şu an için böyle bir olasılık görmediklerini dile getirerek, “Onların eli teknik ve yasal anlamda boş. Karşı karşıya kalacakları riskleri düşündüğümüzde böyle bir karardan başarı elde etmeleri düşük. Elbette bekleyip ne olacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.
İran’ın İngiltere Büyükelçisi Robert Macaire’nin İran’daki sokak gösterilerine katılması ve ardından ülkeyi terk etmesine ilişkin konuşan Musevi, İngiltere Büyükelçisinin diplomatik teamüllere aykırı bir şekilde İran’daki eylemlere katıldığını ve Tahran yönetiminin konuya dair tepkisinin Londra’ya iletildiğini vurgulayarak, “İngiltere Büyükelçinin davranışı kabul edilemez. Biz yabancı tüm diplomat ve temsilcilere saygılıyız ve haklarını koruruz, onlarda diplomatik teamüllere aykırı davranmamalıdır” şeklinde konuştu.
İran’ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmasına rağmen anlaşmada kalmaya devam ettiğini belirten Musevi, Avrupa ülkelerini anlaşmayı kurtarma konusunda başarısız olmakla eleştirerek, “İran’ın nükleer taahhütlerini daha da azaltıp azaltmayacağı diğer taraflara ve İran’ın çıkarlarının güvence altına alınıp alınmayacağına bağlı olacak" ifadesini kullandı.

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