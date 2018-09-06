İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasemi: Üçlü Zirve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir

ANKARA (DHA) - İRAN İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, Tahran Zirvesi'ne değinerek, "Tahran Zirvesi, diplomasi ve siyasi sürecin savaşa ve çatışmaya galebe çalması, teröristlerin Suriye halkının kendi kaderini kendi belirlemesine ilişkin iradesini kabullenerek, kan dökülmeksizin çatışmasız bir şekilde silahlarını teslim etmesi ve bunun da ötesinde milyonlarca masum Suriyelinin hayatı ve canı ile oynamayı bırakması için oldukça iyi bir fırsattır. Üçlü zirve barışçıl şartların devamında ve krizin siyasi çözümünde önemli rol oyanabilecek niteliktedir" dedi.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasemi, "Tahran Üçlü Zirvesi: İkili İşbirliği ve Bölgesel Entegrasyon"nuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kasemi, Tahran Üçlü Zirvesi'nin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta Cuma günü üç ülkenin yani İran, Türkiye ve Rusya cumhurbaşkanlarının toplantısı Tahran'da geçekleşecektir. Söz konusu üçlü zirve uzun zaman önce ülke liderleri ve dışişleri bakanları düzeyinde başlayan bir sürecin devamı olup, Suriye konusunda ve Astana süreci olarak bilinen siyasi süreç karşısındaki politikaların koordinesi ve uyumunun yanı sıra görüş alışverişi ve farklı bakış açılarının dile getirilmesi açısından ve hepsinden önemlisi de ikili ve çok taraflı konular, bölgesel ve uluslararası meseleler karşısında uyum ve entegrasyon için son derece değerli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımız Ruhani'nin başkanlığında ve iki büyük komşumuz Rusya ve Türkiye'nin cumhurbaşkanları Viladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile gerçekleşecek Tahran Zirvesi uzun zamandan beri dünyanın ilgi odağı haline gelmiştir. Çünkü bu zirve, zirvenin eksenini oluşturan konu yani Suriye'deki gelişmeler açısından fevkalade önem taşıdığı gibi, bölgenin etkili üç büyük ülkesi arasındaki etkileşimin en yüksek seviyeye taşınarak sürdürülmesi ve anılan üç ülke arasında özellikle de ekonomi alanında ikili ve çok taraflı işbirliğine zemin hazırlaması bakımından da önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.