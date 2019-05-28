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İran Dışişleri Sözcüsü: “ABD ile müzakeremiz yok”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD ile müzakere içerisinde olmadıklarını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyaretinde İran hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Trump’ın çelişkili konuşmalarına önem vermediklerini söyleyerek, ”Bizim için önemli olan uygulanan politikaların değişmesidir” dedi.İran’ın bölgede gerginlik istemediğini belirten Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in Irak ziyaretinde Körfez ülkelerine sunduğu “saldırmazlık paktı” teklifini değerlendirerek, ”Basra Körfezi’ndeki ülkeler bizim en önemli komşularımız.

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD ile müzakere içerisinde olmadıklarını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Japonya ziyaretinde İran hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Trump’ın çelişkili konuşmalarına önem vermediklerini söyleyerek, ”Bizim için önemli olan uygulanan politikaların değişmesidir” dedi.
İran’ın bölgede gerginlik istemediğini belirten Musevi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in Irak ziyaretinde Körfez ülkelerine sunduğu “saldırmazlık paktı” teklifini değerlendirerek, ”Basra Körfezi’ndeki ülkeler bizim en önemli komşularımız. Saldırmazlık paktı teklifi yeni bir konu değil. Bunu daha önce de teklif olarak sunmuştuk. Biz bölgede gerginlik istemiyoruz ve İran’ın iyi niyetli bu teklifine umut ediyorum ki iyi niyetli dönüş yaparlar” dedi.
İran’ın bölgede gerginliği azaltacak her türlü diyalog ve teklife açık olduğunu söyleyen Dışişleri Sözcüsü Musevi, İran’ın ABD ile müzakere içerisinde olmadığını belirterek, ”Şu an için biz müzakerenin bir faydası olacağını düşünmüyoruz. Bölgedeki gelişmeleri izlememiz gerekiyor. Biz diplomasi kanallarımızı kapatmadık” ifadelerini kullandı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İran ziyareti için gerekli hazırlıklarının sürdüğünü belirten Musevi, henüz net bir tarihin olmadığını söyledi. Japonya’nın İran ve ABD arasında arabulucu olma ihtimalini değerlendiren Dışişleri Sözcüsü Musevi ”Arabuluculuk ifadesini çok kullanmak istemiyorum ancak bu iş için birtakım öncelikler ve gereklilikler var. ABD ile İran arasındaki gerilimin kökenine inmemiz gerekiyor. Bunun kökeni ise ABD’nin güvensiz oluşu ve ekonomik terörüdür. Şu anda arabuluculuk aşamasında değiliz” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump Japonya ziyaretinde, İran’da rejim değişikliği istemediğini söyleyerek Japonya Başbakanından İran ile arabulucu olmasını istemişti.

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