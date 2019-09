İran Dışişleri Sözcüsü: “Ruhani ile Trump arasında görüşme olmayacak”

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanlığı Hasan Ruhani arasında New York’ta bir görüşme planının olmadığını belirterek, “Böyle bir görüşme olmayacak” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu. Sözcü İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Ankara’da düzenlenen İdlib Zirvesine katıldığını hatırlatarak, “İran, Türkiye ve Rusya arasında Astana sürecinin devamı niteliğindeki İdlib zirvesinde olumlu sonuçlar çıkacağını ve Suriye’ye huzur getireceğini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı. İran’ın Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söyleyen Sözcü, İdlib zirvesinin sadece İran, Türkiye ve Rusya arasında gerçekleştiğini vurgulayarak, “Kısa zamanda Suriye’de siyasi bir çözüme kavuşacağız. İran, Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye’ye ilişkin ortak güvenlik endişeleri taşımaktadır. Suriye’de ve bölgede çatışmaların azaltılması ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün tanınması her üç ülkenin ortak amacıdır.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in Çin, Japonya, Bangladeş, Endonezya ve Malezya’da temaslarda bulunacağını belirten Musevi, “Eğer şartlar uygun olursa Dışişleri Bakanı Zarif de Cumhurbaşkanı Ruhani ile birlikte BM toplantısının yapılacağı New York’a gidebilir” dedi.

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi ABD’nin Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan İran’ı sorumlu tutan açıklamalarına değinerek, “Yemen 5 yılı aşkındır Suudi Arabistan işgali altında. Ve biz bu konudaki tavrımız net bir şekilde ortaya koyarak mazlum Yemem halkını desteklediğimizi söylemiştik. Ancak son saldırıları İran’a nispet etmeleri açık ve büyük bir yalandır” şeklinde konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ABD Başkanı Donald Trump arasında New York’ta bir görüşmenin olup olmayacağına ilişkin soruya cevap veren İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, iki lider arasında bir görüşme programlarının olmadığını belirterek, “Böyle bir görüşme olmayacak. Eğer, ABD İran’a yönelik ekonomik terörizmine bir son verirse diğer 5+1 ülkeleri ile devam eden müzakerelere katılabilir” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından Hürmüz Boğazında alıkonulan İngiltere’ye ait Steno Impero adlı petrol tankerine ilişkin açıklama yapan Sözcü Musevi, petrol tankeri ile alakalı yargı sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyerek, “Sadece bazı bürokratik aşamalar kaldı. Yakın bir zamanda petrol tankeri serbest bırakılacaktır” dedi.