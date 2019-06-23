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İran Dışişlerinden ABD’nin yeni yaptırım kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Pazartesi günü açıklayacağı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, “Artık uygulayabilecekleri bir yaptırım kalmadı” dedi.İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından İran’a yönelik Pazartesi günü yeni yaptırımların uygulanacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Pazartesi günü açıklayacağı yeni yaptırım kararına tepki göstererek, “Artık uygulayabilecekleri bir yaptırım kalmadı” dedi.
İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından İran’a yönelik Pazartesi günü yeni yaptırımların uygulanacağına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD’nin birçok şahıs, kurum ve şirkete yaptırım uyguladığını belirterek, “ABD’nin İran’a uygulamadığı yaptırım kaldı mı ki yeni yaptırımlar uygulayabilsin” dedi.
ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımların sadece şovdan ibaret olduğunu vurgulayan sözcü Musevi, İran’ın 40 yıldır ABD yaptırımları ile mücadele ettiğini belirterek, “Artık uygulayabilecekleri bir yaptırım kalmadı. Bırakın onlar kendi yaptırımlarına devam etsinler. Görelim ne olacak” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pazartesi günü İran’a yönelik yeni yaptırım kararı alacaklarını açıklamıştı.

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