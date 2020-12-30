İran Doğalgazı Kısınca Irak'ta Elektrikler Kesildi

Irak Devlet Televizyonu, İran’dan gelen doğalgazın, 50 milyon metreküpten 5 milyon metreküpe düşmesi nedeniyle ülke genelinde, geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşandığını haber verdi.

Tahran yönetimi, Irak’ın kendilerine olan yaklaşık 5 milyar dolarlık gaz borcunun, en az birkaç milyar dolarının ödenmek zorunda olduğunu gazın bu nedenle kesildiğini açıkladı.

İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan, aralarında Irak Elektrik Bakanı’nın da bulundupu Mecid Hantuş’un ve Merkez Bankası Yöneticisi Mustafa Galib’in de bulunduğu yetkililerle, Bağdat’ta biraraya geldi.

Birkaç gün önce de İran Devrim Muhafızları Komutanı Mustafa Kaani’nin Bağdat’ta Şii milislerin temsilcileriyle görüştüğü haberleri basına yansımıştı.

Bu ziyaret Irak Başbakanı Musfata Kazımi ve İran yanlısı milislerin lider kadrosu arasında gerginlik yaşandığı bir döneme denk gelmesiyle nedeniyle de iki ülke ilişkileri açısından dikkat çekti. Irak Başbakanı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne yapılan roket saldırısından İran destekli Şii milisleri sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabieyi dün Tahran’da yaptığı açıklamada, kendilerinin elçiliğe saldıran milislerle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi ve ABD’nin bölgede provokasyon yapmak amacında olduğunu belirtti.

