HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Doğalgazı Kısınca Irak'ta Elektrikler Kesildi

İran Doğalgazı Kısınca Irak'ta Elektrikler Kesildi

30.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İran Doğalgazı Kısınca Irak'ta Elektrikler Kesildi

Irak Devlet Televizyonu, İran’dan gelen doğalgazın, 50 milyon metreküpten 5 milyon metreküpe düşmesi nedeniyle ülke genelinde, geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşandığını haber verdi

Irak Devlet Televizyonu, İran’dan gelen doğalgazın, 50 milyon metreküpten 5 milyon metreküpe düşmesi nedeniyle ülke genelinde, geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşandığını haber verdi.

Tahran yönetimi, Irak’ın kendilerine olan yaklaşık 5 milyar dolarlık gaz borcunun, en az birkaç milyar dolarının ödenmek zorunda olduğunu gazın bu nedenle kesildiğini açıkladı.

İran Enerji Bakanı Reza Ardakanyan, aralarında Irak Elektrik Bakanı’nın da bulundupu Mecid Hantuş’un ve Merkez Bankası Yöneticisi Mustafa Galib’in de bulunduğu yetkililerle, Bağdat’ta biraraya geldi.

Birkaç gün önce de İran Devrim Muhafızları Komutanı Mustafa Kaani’nin Bağdat’ta Şii milislerin temsilcileriyle görüştüğü haberleri basına yansımıştı.

Bu ziyaret Irak Başbakanı Musfata Kazımi ve İran yanlısı milislerin lider kadrosu arasında gerginlik yaşandığı bir döneme denk gelmesiyle nedeniyle de iki ülke ilişkileri açısından dikkat çekti. Irak Başbakanı, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği’ne yapılan roket saldırısından İran destekli Şii milisleri sorumlu tuttuğunu açıklamıştı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabieyi dün Tahran’da yaptığı açıklamada, kendilerinin elçiliğe saldıran milislerle bir ilgilerinin bulunmadığını söyledi ve ABD’nin bölgede provokasyon yapmak amacında olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Melatonin hapı koronayı durduruyor!Melatonin hapı koronayı durduruyor!
Bu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basitBu şikayeti herkes yaşıyor! Çözümü çok basit

En Çok Okunan Haberler

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Yapılandırmada başvuru süreci uzadı

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar 'korku dağları sardı' diyerek duyurdu

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Kahreden cümleler: Ne olur yakma! Ben ateş görmek istemiyorum

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

Bakan Soylu duyurdu: Yeni uygulama geliyor

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Yemen'de havalimanı terminalinde patlama!

Hırvatistan'da meydana gelen depremin artçı sarsıntıları panik yarattı!

Depremin artçı sarsıntıları büyük panik yarattı!

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

Bu belirtiler koronavirüsün habercisi olabilir!

Bu belirtiler koronavirüsün habercisi olabilir!

Bilim dünyasını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronayı durduruyor

Melatonin hapı koronayı durduruyor!

'Covid-19 inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor'

'Covid-19 inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.