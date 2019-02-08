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İran donanması Hint Okyanusu'nda tatbikat düzenleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:54 | Son Güncelleme

İran donanması Hint Okyanusu'nda tatbikat düzenleyecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Vekili Tuğamiral Turec Hasani Mukaddem, Hint Okyanusu'nun kuzeyinde askeri tatbikat düzenleyeceklerini duyurdu.

Mukaddem, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, tatbikatın şubat ayının sonlarına doğru gerçekleştirileceğini ifade etti.

İran donanmasına ait denizaltılar, insansız hava araçları, elektronik savaş mekanizmaları ve sahilden denize atılan füzeler gibi yeni silahların tatbikatta kullanılacağını aktaran Mukaddem, Aden Körfezi, Süveyş Kanalı, Akdeniz ve Çin Denizi'ne de açılarak özgür sularda güçlü bir şekilde varlık göstereceklerini kaydetti.

İranlı general, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada da İran donanmasının mart ayından itibaren 5 ay süreyle Atlas Okyanusu'nda bulunacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hint Okyanusu İRAN Tahran

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