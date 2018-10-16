HABER

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:56 | Son Güncelleme

İran'da düşen Türk jetinin karakutularının çözümünün nasıl yapıldığı fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı. 12 Mart'ta meydana gelen kazada kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilotun Melike Kuvvet'in idaresindeki Başaran Holding'e ait, TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, İran'da düşmüş, kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'da düşen Başaran Holding'e ait uçağın neden kaza yaptığını aydınlatacak karakutuların çözümünün nasıl yapıldığı İran tarafından hazırlanan raporda fotoğraflarla detaylı şekilde anlatıldı.

İran, düşen Türk jetiyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı

1 / 10

Kaza yerinde bulunan uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtlarına nasıl ulaşıldığı ve deşifre edildiği detaylı anlatıldı.
2 / 10

Kazadan sonra kayıt cihazları Paris’teki Fransa Kaza Araştırma Kurulu’na (BEA) 10 Nisan’da götürüldü.
3 / 10

Açılması ve okunması aynı gün yapıldığı belirtildi. İki karakutunun kayıtları İran, Fransa, Kanada ve Türkiye’nin katılımıyla deşifre edildi.
4 / 10

Kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) hasar gördüğü için kaydedicinin hasara uğraması nedeniyle elektrik motoruyla kesilerek ana işlemciye ulaşıldı.
5 / 10

Metalik kasadan kayıt cihazı çıkarıldı. Daha sonra da hafıza kartı metalik gövdeden alındı. İşlemler sırasında görsel olarak kontrol edildiğinde uçağın verilerini kaydeden FDR’nin bellek konektörünün hasarlı olduğu tespit edildi.
6 / 10

Bellek kartının metalik kasası çıkarıldı. Metalik kasa çıkarılıp bellek kartı görsel olarak incelendi. Şerit kablosuna pim konektörü takıldı ve elektrik kontrolleri yapıldı. Elektrik kontrol değerleri BEA veri tabanı değerleri ile uyumlu olunca bellek kartındaki bilgilerin indirilmesi başarılı oldu. Senkronizasyon yapıldı.
7 / 10

Uçuşu dahil yaklaşık 75 saatlik uçuş verileri alındı. Ham veriler, 64 wps uçak üreticisinin veri çerçevesi kullanılarak çözüldü. Ön raporda kayıtların senkronizasyonu yapıldı.
8 / 10

Uçağın verilerini kaydeden FDR (Flight Data Recorder) bilgileri ile kokpitteki konuşmaları alan CVR (Cockpit Voice Recorder) kayıtları zaman olarak ekipler tarafından örtüştürüldü.
9 / 10

Kaptan Beril Gebeş ile yardımcı pilot Melike Kuvvet’in telsize basma parametrelerine göre konuşmalar ayırt edildi. Rapora göre pilotlar mikrofonla konuşmamışlar ve muhtemelen kulaklığı takmamışlar. Kulaklık takılı olmadığı için ekipler ses kayıtlarını çözmek için filtreleyerek, anlaşılabilir konuşmaları ortaya çıkarmışlar.
10 / 10

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN uçak Kara Kutu

En Çok Okunan Haberler

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

TBMM yakınlarında hareketlilik! Polis ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en utandıran haberi!

Günün en utandıran haberi!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Hırsızın evini soyan hırsız!

Hırsızın evini soyan hırsız!

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Sivas'ta esrarengiz simge! Herkes anlamını merak ediyor

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.