İran: 'Düşen Ukrayna Uçağıyla İlgili Soruşturma 1-2 Yıl Sürecek'

Tahran-Kiev seferini yapan Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi uçağın kalkışının ardından düşmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin İran’dan yeni açıklamalar geldi. Daha önce uçağın kara kutusunu üretici Boeing şirketine teslim etmeyeceğini duyuran İran, kara kutulardaki verileri kendisinin analiz edeceğini duyurdu.

Uçağın, İran’ın Amerika’nın Irak’taki üslerini füzelerle vurduğu gece düşmesi uçağa da füze isabet ettiği iddialarını gündeme getirmişti. Bu iddiaları reddeden Tahran yönetimi, kara kutulardaki bilgilerin çözümlenmesinin 1-2 ay süreceğini kazanın nedenlerinin tam olarak ortaya çıkarılmasınınsa 2 seneyi bulabileceğini açıkladı.

Kara kutulardaki bilgilerin çözümlenmesi konusunda eğer ihtiyaç duyulursa Rusya, Kanada, Fransa ve Ukrayna’dan yardım talep edilebileceği belirtildi. Fransa Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada ülkesinin soruşturmada görev almaya hazır olduğunu söyledi.

Fransa Sivil Havacılık Kurumu geçtiğimiz yıl Endonezya’da düşen Boeing uçağının kara kutu kayıtlarının çözümlenmesinde de görev almıştı.