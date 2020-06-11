İran Düşen Ukrayna Yolcu Uçağının Kara Kutularını Fransa'ya Yollayacak

İran, 8 Ocak tarihinde yanlışlıkla füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutularını analiz için Fransa’ya göndereğini açıkladı. İranli yetkililer bu konuda Birleşmiş Milletler havacılık kurumuna bilgi verdi.

İran daha önce aralarında Ukrayna, Kanada ve Amerika’nın bulunduğu ülkelerin yaptığı baskılara rağmen kara kutuları inceleme için Paris’e yollamayacağını açıklamıştı.

İran’ın, Irak’taki Amerika üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısı sırasında Tahran üzerinde Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı vurulmuş, kazada 55’i Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran söz konusu füze saldırısını, Cumhuriyet Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürülmesine misilleme olarak düzenlemişti.

Mart ayında İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada kara kutuları Ukrayna’ya göndereceklerini söylemişlerdi.

Ancak dün İranlı yetkililerle BM arasında yapılan video konferans görüşmesinin ardından İran, kara kutuları incelenmek üzere Paris’teki ilgili kuruma göndermeyi kabul etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ismi açıklanmayan bir yetkili “İran soruşturmayla ilgili yapılan anlaşma kapsamında kara kutuları en kısa sürede Paris’e gönderecek” dedi.

