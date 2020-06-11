HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Düşen Ukrayna Yolcu Uçağının Kara Kutularını Fransa'ya Yollayacak

İran Düşen Ukrayna Yolcu Uçağının Kara Kutularını Fransa'ya Yollayacak

11.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

İran, 8 Ocak tarihinde yanlışlıkla füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutularını analiz için Fransa’ya göndereğini açıkladı

İran Düşen Ukrayna Yolcu Uçağının Kara Kutularını Fransa'ya Yollayacak

İran, 8 Ocak tarihinde yanlışlıkla füzeyle vurularak düşürülen Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağının kara kutularını analiz için Fransa’ya göndereğini açıkladı. İranli yetkililer bu konuda Birleşmiş Milletler havacılık kurumuna bilgi verdi.

İran daha önce aralarında Ukrayna, Kanada ve Amerika’nın bulunduğu ülkelerin yaptığı baskılara rağmen kara kutuları inceleme için Paris’e yollamayacağını açıklamıştı.

İran’ın, Irak’taki Amerika üssüne yönelik düzenlediği füze saldırısı sırasında Tahran üzerinde Ukrayna Hava Yolları’na ait yolcu uçağı vurulmuş, kazada 55’i Kanada vatandaşı 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran söz konusu füze saldırısını, Cumhuriyet Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Amerika tarafından düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürülmesine misilleme olarak düzenlemişti.

Mart ayında İranlı yetkililer yaptıkları açıklamada kara kutuları Ukrayna’ya göndereceklerini söylemişlerdi.

Ancak dün İranlı yetkililerle BM arasında yapılan video konferans görüşmesinin ardından İran, kara kutuları incelenmek üzere Paris’teki ilgili kuruma göndermeyi kabul etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan ismi açıklanmayan bir yetkili “İran soruşturmayla ilgili yapılan anlaşma kapsamında kara kutuları en kısa sürede Paris’e gönderecek” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbestFloyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Acun'dan Yasin için şoke eden karar!

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Antalya'da 1'i komiser 4 polis tutuklandı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Uluslararası uçuşlar bugün başladı

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İğrenç olay! Zeytinlik alanda deodorant şişesiyle...

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

Floyd’un ölümüne neden olan polislerden biri kefaletle serbest

KKTC’den Kapalı Maraş açıklaması: Yıl sonuna açılabilir

KKTC’den Kapalı Maraş açıklaması: Yıl sonuna açılabilir

Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan 8 yaşındaki çocuğa soruşturma

Oyuncak parayla alışveriş yapmaya çalışan çocuğa soruşturma

Harvard bilim insanlarından DSÖ’ye suçlama

Harvard bilim insanlarından DSÖ’ye suçlama

İtalyan komutana 'Türkiye' şoku! Telsizdeki sesi duyunca...

İtalyan komutana 'Türkiye' şoku! Telsizdeki sesi duyunca...

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.