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  4. İran Düşürdüğü Uçağın Kara Kutusunu Ukrayna’ya Gönderecek

İran Düşürdüğü Uçağın Kara Kutusunu Ukrayna’ya Gönderecek

18.01.2020 21:08 | Son Güncelleme

İran, hava savunma sistemlerince yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu, Kiev’den gelen talep üzerine Ukrayna'ya gönderme kararı aldı

İran Düşürdüğü Uçağın Kara Kutusunu Ukrayna’ya Gönderecek

İran, hava savunma sistemlerince yanlışlıkla düşürüldüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu, Kiev’den gelen talep üzerine Ukrayna'ya gönderme kararı aldı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle vurularak düşürülen yolcu uçağının kara kutusundan elde edilecek very ve ses kayıtlarının, Fransa, Kanada ve ABD'li uzmanlarca inceleneceğini de bildirdi.

Tesnim’in bildirdiğine göre İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Soruşturma Müdürü Hassan Rezaifar, amacın bu üç ülkenin uzmanlığının kullanılarak verilerin okunması olduğunu söyledi.

Rezaifar, "Uçağın kara kutusu İran'da okunmayacak. Kara kutu, Ukraynalı uzmanların talebi doğrultusunda Kiev’e gönderiliyor. Eğer analizde başarılı olunamazsa kara kutu Fransa'ya gönderilecek" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinin hemen öncesinde ABD askerlerinin bulunduğu iki Irak üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

Tahran, yolcu uçağının kendilerince vurulduğu iddialarını önce reddetmiş ancak 11 Ocak’ta İran Genelkurmay Başkanlığı, yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

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