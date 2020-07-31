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İran düşürdüğü Ukrayna uçağı için tazminat ödemeye hazır

31.07.2020 12:48 | Son Güncelleme

Ukrayna uçağının düşürülmesine ilişkin tazminat görüşmelerinin ilk turu yapıldı.

İran düşürdüğü Ukrayna uçağı için tazminat ödemeye hazır

İran Dışişleri, tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu duyururken, Ukrayna Dışişleri uluslararası mahkeme tehdidinde bulundu.İran, yanlışlıkla düşürerek 176 kişinin ölümüne neden olduğu yolcu uçağı için tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna ile İran arasında tazminat görüşmelerinin ilk turu Perşembe günü Kiev'de yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, görüşmelerin verimli geçtiğini ancak Tahran'ın ödemeyi kabul edeceği tazminat miktarıyla ilgili bir yorum yapmak için erken olduğunu kaydetti.

Kuleba, İran ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde konuyu uluslararası mahkemelere taşımayı düşündüklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise, ülkesinin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olası ödemelerle ilgili bir tarih vermedi. Musavi, "Buna prensipte hazır olduğumuzu ifade ettik ancak bu çok zaman alan bir konu" diye konuştu. Musavi, sürecin değerlendirilmesi ve görüşülmesi gereken çeşitli teknik ve hukuki boyutları olduğunu kaydetti.

8 Ocak 2020 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak, başkent Tahran yakınlarındaki bir tarlaya düşmüş ve uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran hükümeti, başlangıçta olayın bir kaza olduğunu iddia etmiş ancak birkaç gün sonra uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etmişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından, İran, misilleme olarak Irak topraklarındaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Ukrayna uçağı da bu misillemeden kısa süre sonra düşmüştü.

Temmuz ortasında yayınlanan İran Sivil Havacılık Dairesi raporu, uçağın "insani bir hata" sonucu vurulduğunu açıklamıştı.

Uçakta Kanada, Ukrayna, Afganistan, İngiltere, İsveç ve İran vatandaşları bulunuyordu.

Reuters,dpa / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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