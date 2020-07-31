İran düşürdüğü Ukrayna uçağı için tazminat ödemeye hazır

İran Dışişleri, tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu duyururken, Ukrayna Dışişleri uluslararası mahkeme tehdidinde bulundu.İran, yanlışlıkla düşürerek 176 kişinin ölümüne neden olduğu yolcu uçağı için tazminat ödemeye "prensipte" hazır olduğunu açıkladı. Ukrayna ile İran arasında tazminat görüşmelerinin ilk turu Perşembe günü Kiev'de yapıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, görüşmelerin verimli geçtiğini ancak Tahran'ın ödemeyi kabul edeceği tazminat miktarıyla ilgili bir yorum yapmak için erken olduğunu kaydetti.

Kuleba, İran ile görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde konuyu uluslararası mahkemelere taşımayı düşündüklerini kaydetti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi ise, ülkesinin resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, olası ödemelerle ilgili bir tarih vermedi. Musavi, "Buna prensipte hazır olduğumuzu ifade ettik ancak bu çok zaman alan bir konu" diye konuştu. Musavi, sürecin değerlendirilmesi ve görüşülmesi gereken çeşitli teknik ve hukuki boyutları olduğunu kaydetti.