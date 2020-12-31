İran, düşürdüğü yolcu uçağında ölenlerin yakınlarına 150'şer bin dolar ödeyecek

İran, geçen Ocak ayında Devrim Muhafızları'nın düşürdüğü yolcu uçağında ölen 176 kişinin ailelerinin her birine 150'yer bin dolar tazminat ödeyecek.

Ukrayna, tazminat ve saldırının arkasındakilerin adaletle yüzleşmesi için müzakere yapılması çağrısında bulunmuştu.

Ukraine International Havayolları'na ait Boeing 737 yolcu uçağı, Tahran'dan havalanmasından kısa süre sonra iki füzeyle düşürülmüştü.

İran başta sorumluluğu reddetmiş, ancak sonra yolcu uçağının "kasıt olmadan" düşürüldüğünü kabul etmişti.

Tahran yönetimi, olayı Devrim Muhafızları'nın "feci bir hatası" diye tanımlamıştı.

Kurbanlar arasında, 82 İran, 63 Kanada, aralarında mürettebatın da bulunduğu 11 Ukrayna, dört Afganistan, dört İngiltere ve Üç Almanya vatandaşı vardı.

Olayın yaşandığı dönemde İran'ın hava savunma sistemleri yüksek düzeyde alarmdaydı. Saatler önce Irak'taki Amerikan üslerine, General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak balistik füzeler atılmıştı.

İran soruşturmayı nasıl yaptı?

İran hükümeti, yayımlanan bir yazılı açıklamada tazminatın "mümkün olan en kısa sürede" ödeneceğini belirtti.