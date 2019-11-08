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İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 17:36 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD’ye ait drone’un İran tarafından düşürdüğüne dair raporların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İran 'düşürdük' dedi! Pentagon'dan açıklama geldi

Pentagon, İran Silahlı Kuvvetlerinin Huzistan eyaletine bağlı Mahşer kentinde kimliği belirsiz bir İnsansız Hava Aracı'nı düşürdüğünü açıklamasının üzerine "ABD’ye ait bir drone’un vurulduğuna dair raporlar gerçeği yansıtmıyor” dedi.

PENTAGON HABERLERİ YALANLADI

İran’ın Mahşer Limanı'nda yer alan Mirsad adlı orta menzilli hava savunma sisteminin, İran sınırını ihlal eden bir İHA’yı İran Silahlı Kuvvetlerinin düşürdüğü açıklanmıştı. İran’ın ABD’ye ait bir İHA’yı düşürdüğü şeklinde çıkan haberlere açıklık getiren Pentagon, bunu yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Pentagon drone İRAN

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