HABER
  4. İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa’ya gönderme kararı aldı

İran, düşürülen Ukrayna uçağının kara kutusunu Fransa’ya gönderme kararı aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları’na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa’ya göndereceklerini açıkladı.İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran’da yanlışlıkla füze ile düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa’ya göndereceklerini duyurdu.

İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Rızayifer, füze ile düşürülen Ukrayna Havayolları’na air yolcu uçağının kara kutusunu Fransa’ya göndereceklerini açıkladı.
İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza İnceleme Komisyonu Başkanı Hasan Rızayifer, Tahran’da yanlışlıkla füze ile düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağının kara kutusunu Fransa’ya göndereceklerini duyurdu. Rızayifer İran’da kara kutunun hafızasını okuyabilecek teknik altyapının olmadığını belirterek, "ABD, Fransa ve Kanada gibi ülkelerden kara kutunun hafızasını okuyabilmek için ihtiyaç olan yazılımı göndermelerini talep ettik. Ancak her üç ülkede İran’ın teklifini kabul etmedi" dedi.
Kara kutunun Fransa’da incelenmesine karar verildiğini ifade eden Rızayifer, diğer ülkelerin de kara kutunun Fransa’ya gönderilmesine onay verdiklerini dile getirdi.
İran Genelkurmay Başkanlığı bu sabah yaptığı açıklama ile söz konusu yolcu uçağının "insani bir hata" sonucu hava savunma sisteminden ateşlenen bir füze ile düşürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan İran’ın başkenti Tahran’dan Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere 8 Ocak Çarşamba günü havalanan Boeing 737 yolcu uçağı, yerel saatle 06.18’de düşmüş, uçakta bulunan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Dolmabahçe'deki kritik görüşme başladı! Dolmabahçe'deki kritik görüşme başladı!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıtMilli Eğitim Bakanı Selçuk’un 2020 yılı öğretmen atamasına verdiği yanıt

En Çok Okunan Haberler

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den "yanlışlıkla" düşürülen uçakla ilgili açıklama

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

İran'dan flaş açıklama: Uçak kazara vuruldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Öğrenciler acı içinde bağırdı! Vücutlarında yanıklar oluştu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

'Kanal Çanakkale' iddiası sosyal medyada olay oldu!

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın'dan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile kritik görüşme!

Dolmabahçe'deki kritik görüşme başladı!

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

Tunus'ta yeni hükümet sinyalleri! Siyasi parti grupları harekete geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer canlı yayında soruları yanıtladı

Tunç Soyer'den dikkat çeken 'Başkanlar WhatsApp grubu' açıklaması

Son dakika: MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

MSB'den 'ateşkes' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.