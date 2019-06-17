İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Amerikalı teröristler gibi gizli işler yapmadıklarını söyleyerek, "Eğer Basra körfezinden petrol satışına izin vermezsek bunu açıkça yaparız” dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da askeri bir törende konuşan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, ABD’nin bir yandan İran’a ağır yaptırımlar uyguladığını ve diğer yandan müzakere istediğini söyleyerek, "Ağır baskılar ve müzakere çağrıları düşmanın çelişkisidir. Düşmanın bize yönelik tehdit ve tehlikelerinin farkındayız” ifadelerini kullandı. ABD’nin İran karşıtı politikalarını İran-Irak savaşı dönemindeki Saddam Hüseyin’in siyasetine benzeten Tümgeneral Bakıri, "Saddam’da bir yandan şehirlerimizi bombalıyor ve diğer yandan barış çağrıları yapıyordu” dedi. İran’ın bugün Saddam’dan daha tehlikeli Trump ile karşı karşıya olduğunu belirten Tümgeneral Bakıri, ABD’nin İran’a iki seçenek tanıdığını söyleyerek, "Onlar ya savaş ya da müzakere diyerek bizi teslim almaya çalışıyorlar. İran bu nedenle direnmeyi seçmiştir” dedi.

Umman Körfezinde iki petrol tankerine yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İran’ın Körfez’den petrol satışını engellemek istediğinde bunu açıkça yapacağını vurgulayarak, "Amerikalı teröristler gibi gizli işler yapmayız" ifadesini kullandı. Bölgede ABD’yi izlediklerini kaydeden Tümgeneral Bakıri gerektiğinde düşmana açık bir şekilde karşılık verebileceklerini belirterek, "Kendimizi savunurken bunu hiçbir şekilde gizlemeyiz” dedi.



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