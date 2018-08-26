İran Ekonomi Bakanı azledildi

İran parlamentosu, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan'ı 121'e karşı 137 oyla azletti.

İran'da 2015 yılındaki nükleer anlaşmanın sunduğu fırsatları harcamakla suçlanan hükümet, ülkedeki yüksek enflasyon ve işsizlik oranlarını da düşüremediği gerekçesiyle eleştiriliyor. ABD'nin söz konusu nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ülkeye yabancı yatırım çekme planlarına darbe vurmuştu. ABD'nin son yaptırım hamlesinden sonra aralarında Alman Siemens ve Daimler ile Fransız Total, Peugeot ve Renault'nun da bulunduğu birçok Avrupalı şirket İran'dan çıkma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Bu durum hâlihazırda zor bir dönemden geçen İran ekonomisindeki sıkıntıları artırmıştı. İran riyali Nisan ayından bu yana yüzde 50'ye yakın değer kaybetti. ABD'nin yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlar Ağustos ayının başında devreye girmişti. Yaptırımların İran petrol endüstrisini hedef alan ikinci ayağı ise Kasım'da yürürlüğe girecek.