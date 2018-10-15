HABER

İran Elçiliği’nde Hareketli Saatler

15.10.2018 18:08 | Son Güncelleme

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan canlı bomba saldırısı düzenleneceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce elçilik ve çevresinde öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

İran Elçiliği’nde Hareketli Saatler

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan canlı bomba saldırısı düzenleneceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce elçilik ve çevresinde öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi trafiğe kapatıldı ve civardaki bazı şüpheli araçlarda arama yapıldı. İran’ın Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’ın da binadan uzaklaştırıldığı haberleri alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, “İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırı planını ve binanın boşaltıldığı” yönündeki haberleri yalanladığını yazdı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Köln Ana Tren Garı’ndaki rehine krizi sona erdiKöln Ana Tren Garı’ndaki rehine krizi sona erdi
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı arama ekipleri Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’ndaKayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı arama ekipleri Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Arda Turan için olay sözler: Kimsin lan sen! Adamlığın bitti

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!

Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?

Kayıp gazetecinin nişanlısı aslında erkek mi?

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Trump'tan flaş tweet: Derhal gönderiyorum!

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

Kötü senaryo: Rahip Brunson serbest kalmasaydı eğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.