İran Elçiliği’nde Hareketli Saatler

İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan canlı bomba saldırısı düzenleneceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü’nce elçilik ve çevresinde öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçiliğin bulunduğu Tahran Caddesi trafiğe kapatıldı ve civardaki bazı şüpheli araçlarda arama yapıldı. İran’ın Türkiye Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard’ın da binadan uzaklaştırıldığı haberleri alındı.

İran resmi haber ajansı IRNA ise İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin, “İran’ın Ankara Büyükelçiliği’ni hedef alan saldırı planını ve binanın boşaltıldığı” yönündeki haberleri yalanladığını yazdı.

