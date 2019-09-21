İran ele geçirdiği ABD, İsrail ve İngiltere'ye ait İHA'ları sergiledi

Programda konuşan Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, sahip oldukları gücün küçük bir bölümünü kullandıklarını ve büyük güçlerinin ise gizli olduğunu ileri sürdü.

İran Devrimi ve Kutsal Savunma Müzesi Müdürü Ali Asgar Caferi, fuarda ABD, İsrail ve başka ülkelere ait sağlam olarak ele geçirilen İHA'larla düşürülenlerin parçalarının sergilendiğini söyledi.

Selami "Teknolojik alanda sağladığımız gelişme, bizimle düşman arasındaki mesafeyi azaltmıştır. Tüm kazanımları, düşmanın tehditleri sayesinde elde ettik. Düşman tehdit ettikçe biz geliştik, onlar tehdit etmeyince biz geride kaldık." dedi.

Selami, ABD'nin askeri müdahaleyle ilgili açıklamalarını da eleştirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şeyden endişe etmiyoruz, düşmanın tüm planlarını kendimiz için olumlu neticelere çeviririz. Her türlü saldırıya karşı kesin cevap verecek irademiz var. Sahasının savaş meydanına dönmesini isteyen buyursun. Sınırlı saldırılar sınırlı kalmayacaktır. Tüm saldırıları çökertene kadar oturmayız. Hesabınızı iyi yapın, yanlış yapmayın."

Düzenlenen fuarın, İran'ın askeri gücünü ortaya koyması açısından sembolik değere sahip olduğunu belirten Selami, "ABD'nin gücünün göstergesi olan İHA'lar, bizim teknolojimizin üretimi olan silahlarla vuruldu. Siyasi irade de bu İHA'ların vurulmasına onay vermiştir. Sınırlarımıza saldıran vurulur. Yaptıklarımızı söylemeye ve bunun sorumluluğunu üstlenmeye irademiz var. Savaş için hazırlıklarımızı tamamladık ve her türlü senaryoya hazırız." diye konuştu.

