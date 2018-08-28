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İran, Esed rejimine ordusunu yapılandırması için destek verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:22 | Son Güncelleme

İran, Esed rejimine ordusunu yapılandırması için destek verecek

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Beşşar Esed rejiminin ordusunun yeniden yapılandırılması için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Hatemi, başkent Şam'da Esed rejimi ile imzaladıkları askeri iş birliği anlaşmasının detayları hakkında Lübnan'ın El Meyadin televizyon kanalına açıklamada bulundu.

İranlı Bakan, "Şu an gündemdeki en önemli konu Suriye'nin yeniden yapılandırılması. İmzalanan anlaşmanın en önemli maddesi (rejime ait) ordunun ve savunma sanayisinin yeniden yapılandırılması konusu oldu." dedi.

- İran'ın Suriye'deki varlığı

İran'ın, anlaşma kapsamında bu iki alanda rejime "her türlü askeri hizmeti" vereceğini belirten Hatemi, şunları kaydetti:

"İran'ın Suriye'deki varlığı Suriye hükümetinin isteği doğrultusunda gerçekleşti. Buradaki varlığına ilişkin üçüncü bir ülkenin görüş bildirme hakkı yoktur. Bu İran ve Suriye arasında bir konudur. Kimsenin buna müdahale hakkı yok."

İran Savunma Bakanı Hatemi, dün ve önceki gün Şam'ı ziyaret etmiş, askeri iş birliğini ele alan bir anlaşmaya imza atmıştı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, geçen hafta İran'ın Suriye'deki güçlerini çekmesi gerektiğini söylemişti.

İran, Suriye iç savaşına müttefiki Esed rejiminin safında 2013'ün başında dahil olmuştu. İran, Hizbullah'ın yanı sıra 2015'in başında da bir ok ülkeden Şii milisi ve özel kuvvetlerini Suriye'ye göndermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Suriye

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