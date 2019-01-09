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İran eski ABD askerinin tutuklandığını doğruladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 22:00 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD donanmasının eski mensubunun İran'da tutuklandığını teyit etti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD donanmasının eski mensubu Michael White’ın ülkenin doğusundaki Horasanı Rezevi eyaletinin merkezi Meşhed kentinde tutuklandığını doğruladı.

Kasımi, Dışişleri Bakanlığının resmi sitesinde yer alan yazılı açıklamasında, Michael White’ın bir süre önce Meşhed kentinde tutuklandığını ve bunun Tahran'daki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine bildirildiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kasımi, White'a cezaevinde psikolojik şiddet uygulandığı yönündeki iddiaları reddetti.

White'ın dosyasının yargı makamları tarafından incelendiğini belirten Kasımi, tamamlandığında yetkili makamlarca gerekli açıklamaların yapılacağını kaydetti.

Amerikan The New York Times (NYT) gazetesi, dün ABD donanmasının eski bir mensubu olan 46 yaşındaki Michael White'ın, Temmuz 2018'den bu yana İran'da tutuklu bulunduğunu yazmıştı.

NYT, eski askerin ailesine dayandırdığı haberinde, aslen Kaliforniyalı olan White'ın İranlı kız arkadaşını görmek üzere gittiği bu ülkede tutuklandığı belirtilmişti.

Anne Joanne White, yaptığı açıklamada, oğlunun 27 Temmuz 2018'de Dubai üzerinden ABD'ye dönüş uçağı olduğunu ancak bu uçağa hiç binmediğini, bunun üzerine kayıp ihbarında bulunduklarını söylemişti.

- İran-ABD gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından, İran'a yönelik yaptırımlar yeniden uygulamaya konulmuş ve iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından mayıs ayında yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşma yapılması gerektiğini vurgulayarak 12 maddelik şart ortaya atmıştı. Pompeo, bu şartlardan birisini, "İran gerçek olmayan suçlamalarla tutukladığı tüm ABD ve bu ülkenin ortak ve müttefiki olan ülkelerin vatandaşlarını serbest bırakmalı" şeklinde açıklamıştı.

İran'da şu anda White dışında en az 3 ABD vatandaşının daha yıllardır tutuklu bulunduğu ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Tahran vatandaş

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