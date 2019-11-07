İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı bir müfettişin akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı.

İran yer altında bulunan Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna bugün itibariyle başladığını duyurdu. İran'ın bu girişimi İran'ın 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmadan uzaklaşma konusunda en önemli adım olarak görülüyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu enjeksiyonun gece yarısından sonra başladığını açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir müfettişin enjeksiyonu gözlemlediği belirtildi. Santrifüjlerin uranyumu nükleer anlaşmadaki yüzde 3,67 seviyesinin üstü olan yüzde 4,5 oranında zenginleştirmeye başladığı belirtildi, ancak bu oran nükleer silah üretebilmek için gerekli olan yüzde 90 seviyesinin çok altında bulunuyor.

Nükleer anlaşma, İran'ın uranyumu nükleer silah üretimine yetmeyecek oranda zenginleştirebilmesine imkan tanıyor. Uranyum zenginleştirme işlemi, santrifüjlere enjekte edilen uranyum heksaflorid gazının yüksek devirli bir şekilde döndürülmesi ile gerçekleşiyor.