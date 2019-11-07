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İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.11.2019 13:49 | Son Güncelleme

İran Fordo tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna başladığını duyurdu.

İran Fordo tesisinde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı bir müfettişin akreditasyonunu iptal ettiğini açıkladı.

İran yer altında bulunan Fordo nükleer tesisindeki santrifüjlere uranyum gazı enjeksiyonuna bugün itibariyle başladığını duyurdu. İran'ın bu girişimi İran'ın 2015 yılında Batılı ülkelerle imzaladığı nükleer anlaşmadan uzaklaşma konusunda en önemli adım olarak görülüyor.

İran Atom Enerjisi Kurumu enjeksiyonun gece yarısından sonra başladığını açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan bir müfettişin enjeksiyonu gözlemlediği belirtildi. Santrifüjlerin uranyumu nükleer anlaşmadaki yüzde 3,67 seviyesinin üstü olan yüzde 4,5 oranında zenginleştirmeye başladığı belirtildi, ancak bu oran nükleer silah üretebilmek için gerekli olan yüzde 90 seviyesinin çok altında bulunuyor.

Nükleer anlaşma, İran'ın uranyumu nükleer silah üretimine yetmeyecek oranda zenginleştirebilmesine imkan tanıyor. Uranyum zenginleştirme işlemi, santrifüjlere enjekte edilen uranyum heksaflorid gazının yüksek devirli bir şekilde döndürülmesi ile gerçekleşiyor.

İran'ın son attığı adımlar ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bu yana İran'a uyguladığı yaptırımlar nedeniyle nükleer anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkelerinin üzerindeki İran'a ham petrolünü satabilmesi için bir çözüm bulma baskısını arttırdı.

BM MÜFETTİŞİ ENGELLENDİ

Öte yandan Tahran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na bağlı çalışan bir müfettişin geçen hafta Natanz nükleer tesisini ziyaret etmesinin engellendiğini ve müfettişin İran'da kısa süreliğine alıkonulduğu doğruladı. İran müfettişin akreditasyonunun askıya alındığını, müfettişin Natanz tesislerine girerken bir alarmı aktive ettiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu müfettişinin alarmı aktive etmesi neticesinde üzerinde "şüpheli" birşey taşıyor olabileceği endişesi doğduğunu kaydetti. İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı durum hakkında bilgilendirdiği ve müfettişin ajansın Viyana'daki merkezine geri döndüğü belirtildi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişin olayla ilgili raporunu sunacağını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Fordo Tesis uranyum

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