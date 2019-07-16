İran Fransa vatandaşı akademisyenin gözaltına alındığını doğruladı

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, Fransa-İran vatandaşı kadın akademisyen Feriba Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı ancak detay vermedi.

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sözünü ettiği çifte vatandaşlığa sahip Adilhah'ın gözaltına alındığını doğruladı.

Fransa-İran vatandaşı akademisyenin gözaltına alınma nedeni hakkında bilgi vermeyen İsmaili, "Kendisi son zamanlarda gözaltına alınan kişilerden. Dosyanın mahiyeti sebebiyle şu anda bilgi verilmesi uygun değil ancak gözaltına alındığını teyit ediyorum." dedi.

İsmaili, Adilhah'ın yargı süreci hakkında ilerleyen günlerde daha şeffaf bilgilendirme yapılacağını aktardı.

Paris Sciences Po Üniversitesinde görevli akademisyen Adilhah'ın geçen ay İran'da gözaltına alındığı belirtiliyor.

Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İran’dan Adilhah’ın gözaltına alınma gerekçesini belirtmesi ve Fransa Konsolosluğuyla iletişim kurmasına izin verilmesi talep edilmişti.