İran Fransa’nın Görüşme Çağrısını Reddetti 

Avrupa’nın, ABD’nin yasadışı olarak çekilmesinden sonra 2015 anlaşmasının İran'ın çıkarlarını korumakta ve yükümlülüğünü yerine getirmekte başarısız olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, ‘’Bu şartlar altında, anlaşmanın kapsamı dışındaki konuları konuşmak, tarafları arasındaki güveni sarsıyor’’ dedi. Musavi ayrıca, "Anlaşmanın korunmasına yardımcı olmuyorlar" diyerek isim vermese de Fransa Cumhurbaşkanı Macron’u işaret etti.

Tahran ise yeni müzakereleri kabul etmeyeceğini duyurdu ve Trump yönetiminin geçen yıl çekildiği 2015 anlaşması dışındaki görüşmeleri reddetti.

Emmanuel Macron, Normandiya Çıkarması'nın 75’inci yıldönümü etkinlikleri için Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek konusunda Washington’la aynı hedefleri paylaştıklarını söylemişti. Macron, yeni müzakerelerin, İran’ın balistik füze faaliyetlerini azaltması ve diğer konulara odaklanması gerektiğini söylemişti.

İran, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, nükleer ve askeri hedefleriyle iligili müzakerelerin yeniden daha kapsamlı şekilde yapılması önerisini reddetti. İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi, müzakerelerin sadece 2015’te imzalanan anlaşma çerçevesinde olabileceğini söyledi.

Trump yönetimi 2018’in Mayıs ayında, İran'la yapılan anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini açıklamıştı. Washington'un çekilme kararına tepki gösteren Fransa ve diğer imzacı Avrupa ülkeleri, anlaşmanın korunmasından yana çıkmıştı. Ancak Washington’un İran'la ticaret yapan ülkelere yeniden yaptırım kararı nedeniyle, birçok Avrupalı şirket Tahran’la anlaşmalarını ABD’nin baskısına direnemeyerek iptal etmek zorunda kalmıştı.

Macron ile ortak basın toplantısında konuşan Donald Trump ise, ‘’Bir ulus olarak çöküyorlar’’ dediği İran için "tartışmasız terör şampiyonu" ifadelerini kullanmıştı; ancak Tahran ile görüşme çağrısını da yinelemişti.

Musavi ise Trump’ın açıklamalarını ‘’gereksizce tekrarlanan, temelsiz ve paradoksal’’ olarak niteledi ve yanıt vermeye değmeyeceğini söyledi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Salı günü yaptığı açıklamada Tahran’ın ABD Başkanı Trump’ın müzakere teklifine kanmayacağını ve füze programından vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Ancak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin saygısını göstererek 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmesi halinde, görüşmelere hazır olduğunun işaretini vermişti.

