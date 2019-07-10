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İran Fransa'nın Nükleer Anlaşma Konusundaki Girişimlerinden Memnun

10.07.2019 11:27 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fransa’nın nükleer anlaşmayı devam ettirmek adına girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi

İran Fransa'nın Nükleer Anlaşma Konusundaki Girişimlerinden Memnun

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Fransa’nın nükleer anlaşmayı devam ettirmek adına girişimlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un üst düzey danışmanlarından biri nükleer anlaşma konusundaki krizi çözebilmek adına Tahran’a ziyarette bulundu.

İran, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 2015 yılında imzanalan nükleer anlaşmanın öngördüğünden daha fazla uranyum zenginleştirdiğini ilan etmişti.

Amerika’nın Trump yönetimiyle birlikte İran nükleer anlaşmasından çekilmesi ve Washington’un Tahran’a yönelik yeni yaptırımlar getirmesine İran tepki gösteriyor. İran, anlaşmada imzası bulunan Avrupalı ülkelerin İran’ın haklarını korumak adına adım atmasını istiyor ve bu ülkeleri gerekenleri yapmamakla itham ediyor.

Bu çerçevede Fransa Cumhurbaşkanı üst düzey danışmanı Emmanuel Bonne’nin Tahran’ı ziyaretinin ardından İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi bir açıklama yaptı. Musavi, İran’ın Fransa’nın tansiyonu düşürmek ve anlaşmayı korumak konusundaki girişimlerinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Musavi, Fransa’nın girişimlerinin anlaşmanın devamının sağlanması konusundaki girişimleri olduğunu söyledi.

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