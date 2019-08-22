İran: ‘Fransa’yı Dinlemeye Hazırız Ama ABD’ye Tolerans Yok’ 

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerika’nın geçen yıl geri çekildiği İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi için Fransa’nın sunacağı önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını ancak Amerika’nın Körfez’e müdahalesini tolere etmeyeceklerini söyledi. Tahran bir taraftan da Washington’la yaşadığı gerilim tırmanmaya devam ederken, askeri gücünü yansıtabilme amacıyla yeni yerli savunma sistemlerini tanıttı. Trump yönetiminin, 2015 yılında İran’ın nükleer programının kontrol altında tutulması için yapılan uluslararası anlaşmadan 2018 yılı Mayıs ayında geri çekilerek İran’a yaptırımları arttırmasından bu yana iki ülke arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Diğer taraftan, Avrupa ülkeleriysa İran’ın sözkonusu anlaşmaya uymaya devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tekliflerle geldi. Macron Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ‘İran halkının daha iyi yaşayabilmesini sağlamak adına’ yaptırımların hafifletilmesi ya da Tahran’a, anlaşmaya tamamen uyması şartıyla bir tür tazminat mekanizması oluşturulması önerisinde bulundu.

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşan Cevad Zarif de, Macron’la bu konuyla ilgili görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti ve “Masaya yeni öneriler yatırıldı, Hem Fransa hem de İran tarafından masaya yatırılan yeni öneriler sözkonusu. Yarın (23 Ağustos, Cuma) bunlar üzerinde görüşeceğiz” dedi. Zarif ayrıca Amerika’nın özellikle son dönemlerde Hürmüz Boğazı’na yönelik başlattığı ve şu ana kadar İngiltere, Avustralya ve Bahreyn’in arka çıktığı güvenlik politikalarıyla ilgili de uyarıda bulundu. Zarif, “ABD’nin Basra Körfez’inde varlığını görünür kılmasının ardındaki niyet İran’a karşı durmak. Birileri bizim sularımıza gelip bizi tehdit ettiğinde bizden sessiz kalmamızı beklemeyin” şeklinde konuştu. Zarif İran’ın Körfez’de savaş başlatan taraf olmayacağını ancak gerektiğinde kendisini savunacağını da ekledi. Özellikle küresel petrol ticareti açısından kilit bir konuma sahip olan Basra Körfezi’nde son birkaç ay içinde, ticari gemilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleşti. Amerika bunlardan İran’ı sorumlu tutarken, İran suçlamaları reddediyor.