HABER

İran: ‘Fransa’yı Dinlemeye Hazırız Ama ABD’ye Tolerans Yok’ 

22.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerika’nın geçen yıl geri çekildiği İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi için Fransa’nın sunacağı önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını ancak Amerika’nın Körfez’e müdahalesini tolere etmeyeceklerini söyledi

İran: ‘Fransa’yı Dinlemeye Hazırız Ama ABD’ye Tolerans Yok’ 

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Amerika’nın geçen yıl geri çekildiği İran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmanın yürürlükte kalabilmesi için Fransa’nın sunacağı önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını ancak Amerika’nın Körfez’e müdahalesini tolere etmeyeceklerini söyledi.

Tahran bir taraftan da Washington’la yaşadığı gerilim tırmanmaya devam ederken, askeri gücünü yansıtabilme amacıyla yeni yerli savunma sistemlerini tanıttı.

Trump yönetiminin, 2015 yılında İran’ın nükleer programının kontrol altında tutulması için yapılan uluslararası anlaşmadan 2018 yılı Mayıs ayında geri çekilerek İran’a yaptırımları arttırmasından bu yana iki ülke arasındaki kriz büyümeye devam ediyor. Diğer taraftan, Avrupa ülkeleriysa İran’ın sözkonusu anlaşmaya uymaya devam etmesini sağlamaya çalışıyor. Bu kapsamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tekliflerle geldi.

Macron Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ‘İran halkının daha iyi yaşayabilmesini sağlamak adına’ yaptırımların hafifletilmesi ya da Tahran’a, anlaşmaya tamamen uyması şartıyla bir tür tazminat mekanizması oluşturulması önerisinde bulundu.

Norveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde konuşan Cevad Zarif de, Macron’la bu konuyla ilgili görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti ve “Masaya yeni öneriler yatırıldı, Hem Fransa hem de İran tarafından masaya yatırılan yeni öneriler sözkonusu. Yarın (23 Ağustos, Cuma) bunlar üzerinde görüşeceğiz” dedi.

Zarif ayrıca Amerika’nın özellikle son dönemlerde Hürmüz Boğazı’na yönelik başlattığı ve şu ana kadar İngiltere, Avustralya ve Bahreyn’in arka çıktığı güvenlik politikalarıyla ilgili de uyarıda bulundu.

Zarif, “ABD’nin Basra Körfez’inde varlığını görünür kılmasının ardındaki niyet İran’a karşı durmak. Birileri bizim sularımıza gelip bizi tehdit ettiğinde bizden sessiz kalmamızı beklemeyin” şeklinde konuştu. Zarif İran’ın Körfez’de savaş başlatan taraf olmayacağını ancak gerektiğinde kendisini savunacağını da ekledi.

Özellikle küresel petrol ticareti açısından kilit bir konuma sahip olan Basra Körfezi’nde son birkaç ay içinde, ticari gemilere yönelik bir dizi saldırı gerçekleşti. Amerika bunlardan İran’ı sorumlu tutarken, İran suçlamaları reddediyor.

Gerilimin tırmandığı bir dönemde İngiltere’nin geçen ay Cebelitarık Boğazı’nda bir İran tankerine el koyması uzlaşma yollarını daha da zorlaştırmış oldu. Sözkonusu tanker bu hafta başında Cebelitarık’tan serbest bırakıldı ve Yunanistan’a doğru seyrettiği belirtildi.

Yeni savunma sistemi: Bavar-373

Diğer taraftan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise yerli yapım bir savunma sisteminin de tanıtıldığı bir törene katıldı.

Perşembe günü İran Ulusal Savunma Sanayii Günü kapsamında düzenlenen resmi askeri törende İran yapımlı uzun menzilli, karadan havaya füze savunma sistemi Bavar-373 sergilendi.

Devlet kontrollu medyaya konuşan Savunma Bakanı Amir Hatami bu yeni sistem sayesinde hedefleri 300 km öteden tespit edip, 200 km uzaklıkta ise etkisiz hale getirebileceklerini kaydetti.

İran, yaptırımlar karşısında askeri gücünü genişletme çalışmalarını hızlandırdı. Ancak Batılı uzmanlar İranlı yetkililerin genelde mevcut askeri kapasitelerini abartarak anlattığına vurgu yapıyor.

Öte yandan, İran geçtiğimiz günlerde Körfez’de bir ABD askeri gözetim drone’unu vurmuş ve bu insansız hava aracının İran suları üzerinde seyrettiğini iddia etmişti. Washington ise vurulan drone’un uluslararası hava sahasında olduğunu savunuyor.

PARTNER Bu besinler güzelleştiriyor Bu besinler güzelleştiriyor
Trump'tan Göçmen Aileleri Süresiz Gözaltında Tutabilecek KararTrump'tan Göçmen Aileleri Süresiz Gözaltında Tutabilecek Karar
Alman Firma Kamil Koç'u Satın AlıyorAlman Firma Kamil Koç'u Satın Alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

Zor günler! Mide ameliyatı sonrası...

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! İran medyası duyurdu

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

'Aracın üzerinde binlercesi vardı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

Esad, Rusya'nın desteğiyle Han Şeyhun'u ele geçirdi

ABD'den Şırnak'ta şehit olan askerler için başsağlığı açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump'tan çok tartışılacak hamle!

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Protestolardan yararlanan 258 mahkum firar etti!

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.