İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzilleri artırılmadan geliştirilmeye devam edileceğini açıkladı.

İran, ABD’nin ve komşu ülkelerin baskılarına rağmen, füze sistemlerini geliştirmeye devam ediyor. İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, füze sistemlerinin menzillerinin artırılmadan, sistemlerde kullanılan uydu teknolojisinin geliştirileceğini açıkladı. Füzelerin hassasiyetinin artırılması üzerine yoğunlaştıklarının altını çizen Şemhani, "İran, bilimsel ve faal olarak füzelerin menzilinin artırılması konusunda bir kısıtlaması yok. Ancak çalışmalarımız füzelerin hassasiyetlerinin artırılmalarının üzerinde yoğunlaşmış durumdadır, menzillerinin değil" ifadelerini kullandı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Avrupa ve ABD’nin füze programıyla ilgili eleştiri ve uyarılarıyla ilgili, "Düşmanlar, İran’ın füze gücünün bertaraf edilmesi gerektiğini söylüyor, ancak füze kapasitemizin pazarlığa açık olmadığını defalarca söyledik" diye konuştu.

