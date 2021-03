İran 'füze şehrini' açtı!

İran, ABD'deki Donald Trump döneminde hız verdiği füze şehri kurma açıklamalarına Joe Biden döneminde bir yenisini ekledi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yerini açıklamaksızın yeni bir füze şehri tanıttı.

Çeşitli menzillerde cruise ve balistik füzelerin konuşlandırıldığı yeraltındaki tesisten görüntüler paylaşılırken, elektronik savaş donanımı sayesinde Devrim Muhafızları donanmasının düşman sinyallerini saptayabileceğine vurgu yapıldı.

Füze şehri açılış törenine Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri ve bir dizi üst düzey komutan daha katıldı.

Törende yeni sistemlerle ekipmanların Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerini yeraltından hassas füzeler fırlatma, farklı menzillerde deniz mayınları fırlatma, 360 derece ateşleme, elektronik savaşla mücadele etme ve operasyonlarda menzil ve imha gücünü artırma yeteneğine sahip hale getirdiği belirtildi.

