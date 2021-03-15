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İran 'füze şehrini' açtı!

15.03.2021 16:52 | Son Güncelleme:
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İran 'füze şehrini' açtı!

ABD Başkanı Joe Biden İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmek için İran'ın füze programını da anlaşmaya sokma şartı öne sürmek gibi hesaplar yaparken, Devrim Muhafızları yeraltında yeni bir füze şehri kurduklarını açıkladı.

İran, ABD'deki Donald Trump döneminde hız verdiği füze şehri kurma açıklamalarına Joe Biden döneminde bir yenisini ekledi.

İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin yerini açıklamaksızın yeni bir füze şehri tanıttı.

Çeşitli menzillerde cruise ve balistik füzelerin konuşlandırıldığı yeraltındaki tesisten görüntüler paylaşılırken, elektronik savaş donanımı sayesinde Devrim Muhafızları donanmasının düşman sinyallerini saptayabileceğine vurgu yapıldı.

Füze şehri açılış törenine Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri ve bir dizi üst düzey komutan daha katıldı.

Törende yeni sistemlerle ekipmanların Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerini yeraltından hassas füzeler fırlatma, farklı menzillerde deniz mayınları fırlatma, 360 derece ateşleme, elektronik savaşla mücadele etme ve operasyonlarda menzil ve imha gücünü artırma yeteneğine sahip hale getirdiği belirtildi.

Bahsedilen tüm sistemlerin, Savunma Bakanlığı'ndaki İranlı uzmanlar, bilgi tabanlı şirketler ve Devrim Muhafızlarının araştırma merkezlerinde üretildiği kaydedildi.

Yeni tanıtılan füze sistemlerinden birinin, füzenin fırlatılmasından sonra hedefi değiştirme yeteneğine sahip olduğu duyuruldu.

Son olarak Akdeniz'de Şehrikürd isimli İran kargo gemisine sabotaj düzenlenmiş, Tahran 'terörist saldırıdan' İsrail'i sorumlu tutmuştu. Öncesinde İsrail de Umman Körfezi'nde seyreden bir kargo gemisinde meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.


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İran Joe Biden

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