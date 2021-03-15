İran 'füze şehrini' açtı!

Bahsedilen tüm sistemlerin, Savunma Bakanlığı'ndaki İranlı uzmanlar, bilgi tabanlı şirketler ve Devrim Muhafızlarının araştırma merkezlerinde üretildiği kaydedildi.

Törende yeni sistemlerle ekipmanların Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerini yeraltından hassas füzeler fırlatma, farklı menzillerde deniz mayınları fırlatma, 360 derece ateşleme, elektronik savaşla mücadele etme ve operasyonlarda menzil ve imha gücünü artırma yeteneğine sahip hale getirdiği belirtildi.

Füze şehri açılış törenine Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tangsiri ve bir dizi üst düzey komutan daha katıldı.

Yeni tanıtılan füze sistemlerinden birinin, füzenin fırlatılmasından sonra hedefi değiştirme yeteneğine sahip olduğu duyuruldu.

Son olarak Akdeniz'de Şehrikürd isimli İran kargo gemisine sabotaj düzenlenmiş, Tahran 'terörist saldırıdan' İsrail'i sorumlu tutmuştu. Öncesinde İsrail de Umman Körfezi'nde seyreden bir kargo gemisinde meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.



