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İran: "Füzelerimiz müzakere konusu değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 11:07 | Son Güncelleme

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, füze sistemlerinin milli savunma kapsamında olduğunu söyleyerek, "Bu konu hiçbir şekilde müzakere edilemez" dedi.ABD’nin İran’ı BMGK’nın 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçlamaya çalıştığını söyleyen İran’ın BM Daimi Temsilcisi Revançi, "ABD, İran’ın füze programına ilişkin BM’de olumsuz bir ortam oluşturmaya çalışıyor" dedi.İran’ın füze programının BMGK’nın 2231 sayılı kararı kapsamında olmadığını vurgulayan Revançi, "ABD ve bazı nükleer antlaşma üyesi ülkeler füze programımızı nükleer silah kapsamında görmekteler.

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, füze sistemlerinin milli savunma kapsamında olduğunu söyleyerek, "Bu konu hiçbir şekilde müzakere edilemez" dedi.
ABD’nin İran’ı BMGK’nın 2231 sayılı kararını ihlal etmekle suçlamaya çalıştığını söyleyen İran’ın BM Daimi Temsilcisi Revançi, "ABD, İran’ın füze programına ilişkin BM’de olumsuz bir ortam oluşturmaya çalışıyor" dedi.
İran’ın füze programının BMGK’nın 2231 sayılı kararı kapsamında olmadığını vurgulayan Revançi, "ABD ve bazı nükleer antlaşma üyesi ülkeler füze programımızı nükleer silah kapsamında görmekteler. Bizim füzelerimiz kesinlikle bu amaçla üretilmemektedir. Defalarca açıkladığımız gibi bizim nükleer faaliyetlerimiz de barışçıl amaçlıdır. Bu konuda uluslararası ajanslardan 14 rapor bulunmakta" dedi.
İran’ın BM’ye üye olan ülkeler ile temas halinde olduğunu belirten İran BM Daimi Temsilcisi Revançi, "Füze programımız hiçbir şekilde müzakere konusu yapılamaz" ifadesini kullandı.

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