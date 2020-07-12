İran Füzesiyle Düşen Ukrayna Yolcu Uçağıyla İlgili Rapor Açıklandı

İran Sivil Havacılık Dairesi, Ocak ayında Tahran’da yanlışlıkla vurularak düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna yolcu uçağıyla ilgili raporunda radar sistemindeki yanlış ayar ve hava savunma operatörüylekomutanları arasındaki iletişim eksikliğine dikkat çekti.

İran Devrim Muhafızları Ukrayna uçağını karadan havaya fırlatılan füzeyle 8 Ocak’ta kalkışından kısa süre sonra vurmuştu.

İran daha sonra olayı “korkunç hata” olarak nitelemişti.

O gün İran, Amerika’yla muhtemel bir çatışma olasılığına karşı alarm durumundaydı.

İran Sivil Havacılık Dairesi’nin internet sitesinde yer alan ara raporuna göre radar sistemindeki arıza insan hatasına neden oldu. Raporda bir operatörün yeni bir duruma geçtikten sonra radar sistemindeki yönü düzenlemeyi unuttuğu da kaydedildi.

Raporda ayrıca uçağı hedef alan füze bataryasının yerinin değiştirildiği veuygun bir şekilde konumlandırılmadığı da vurgulandı.

Olay, Amerika ve İran arasındaki geriliin çok üst düzeyde olduğu bir sırada gerçekleşmişti.